Es wird gerodet: Erster Schritt zum barrierefreien Bahnhof

Seit Jahren kämpfen die Stadt Fürstenfeldbruck und ihre Beiräte um einen barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Buchenau. Nun haben tatsächlich die Vorarbeiten begonnen.

Fürstenfeldbruck – Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres soll der Startschuss für den Ausbau fallen, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage des Tagblatts mitteilt. Und tatsächlich ist schon etwas zu sehen: Es wurde bereits großflächig abgeholzt, denn im Schotterbett leben unter den Büschen Zauneidechsen. Diese müssen vertrieben werden, damit sie bei den Bauarbeiten für den neuen Außensteg nicht zu Schaden kommen, erklärt der Bahnsprecher. „Man stellt ihnen im sicheren Bereich in der Nähe einen Ersatz-Lebensraum zur Verfügung.“ Die Vergrämung muss jetzt passieren, da die Eidechsen sich in einigen Wochen zur Überwinterung verkriechen. Die Untere Naturschutzbehörde ist informiert.

Rund zehn Millionen Euro nehmen der Freistaat und die Deutsche Bahn in die Hand und geben dem Bahnhof ein ganz neues Gesicht. Vor allem bei den Bahnsteigen gibt es massive Änderungen. So wird nicht nur der Bahnsteig an Gleis 1 erneuert, der Mittelbahnsteig an den Gleisen 2 und 3 wird komplett abgerissen. Stattdessen wird ein sogenannter Inselbahnsteig errichtet, der nur noch Gleis 2 bedient. Für Gleis 3 entsteht ein komplett neuer Bahnsteig. Zu allen drei Gleisen führen dann Aufzüge.

Auch die Dächer der Bahnsteige und die Personenunterführung werden neu gebaut. Zudem werden die Beleuchtung und die Lautsprecheranlage an derS-Bahn aufgemöbelt, die Bahnsteigausstattung erneuert sowie ein neues Wegeleitsystem und eine Fahrgastinformation installiert. Und nicht zuletzt entsteht an Gleis 3 eine Schallschutzwand.

„Nach derzeitigem Stand wird es während der Bauzeit zu geänderten Wegeleitungen kommen“, sagt der Bahnsprecher. Diese Umstände nehmen der Behinderten- und der Seniorenbeirat der Stadt aber gerne in Kauf, um künftig einen barrierefreien Bahnhof zu haben. „Zeit wird’s“, sagt Michel Theil, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats. Schon seit acht Jahren kämpfen die Brucker schließlich um den Ausbau. Damals hatten Theil und seine Mitstreiter eine Zählung der Fahrgastbewegungen vorgenommen, um die Dringlichkeit des Ausbaus zu unterstreichen. „Laut Bahn lag die Zahl bei 3000, aber wir haben im Oktober 6000 Bewegungen gezählt“, berichtet Theil.

Die Ausbaubemühungen stockten dennoch. Intensiviert wurden sie wieder 2015, als Jörn Weichold Vorsitzender des Behindertenbeirats wurde. Weichold lebt selbst im Betreuten Wohnen in der Buchenau. „Ich und meine Frau sind auf den barrierefreien Zugang angewiesen“, sagt er. Zudem gebe es auch noch das Seniorenheim des BRK in unmittelbarer Nähe. „Das sind auf einen Schlag 300 Menschen, die den Ausbau brauchen.“ Das von Weichold initiierte Aktionsbündnis zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Buchenau erreichte schließlich – unter Mithilfe der Bundestagsabgeordneten Gerda Hasselfeldt – dass die Gespräche zwischen Stadt und Bahn zum Ziel führten.

Sowohl Weichold als auch Theil sind mit den geplanten Ausbaumaßnahmen zufrieden. „Alles andere würde zu weit führen, man musste einen Kompromiss finden“, sagt Theil. Für die Buchenau sei die gewählte Ausbauvariante „die idealste“. Weichold ergänzt: „Genau so soll es sein.“

Doch damit nicht genug: Auch für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Fürstenfeldbruck wird das Planfeststellungsverfahren gestartet. Im Stadtrat sagte Brucks OB Erich Raff, dass man mit einer Fertigstellung im Jahr 2022 rechnet. Das bestätigt auch der Bahnsprecher – allerdings mit einer Einschränkung. Das Planrecht solle zwar bis Jahresende 2019 beim Eisenbahnbundesamt beantragt werden. „Der dann anschließende zeitliche Ablauf des Planfeststellungsverfahrens liegt aber nicht im Einflussbereich der DB“, sagt der Unternehmenssprecher.