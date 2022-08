European Championships: Top-Stars des Radsports heute in Fürstenfeldbruck - Deutschland-Team bereit

Zahlreiche Straßen gesperrt

Jetzt ist es so weit: Mit den European Championships kommen die Top-Stars des Radsports nach Fürstenfeldbruck. Am Mittwoch starten die Einzelzeitfahren. Alle News lesen Sie im Live-Ticker.

Die European Championships kommen nach Fürstenfeldbruck: Am Mittwoch, 18. August, starten zuerst die Frauen und später die Männer im Einzelzeitfahren.

Die Fan-Begeisterung steigt. Viele Anwohner begrüßen die Sportler mit Aktionen entlang der Strecke.

Alle News und Entwicklungen rund um das Radrennen gibt es bei uns im Live-Ticker.

Update vom 17. August, 12.30 Uhr: Es wird ernst für das deutsche Team der Straßenradfahrer. Die Sportler stehen in den Startlöchern.

In den vergangenen Tagen haben die Rennfahrer die Strecke getestet. Sie versuchten sich die Eigenarten bis hin zu Schlaglöchern einzuprägen, um beim Rennen eine möglichst ideale Linie zu erwischen. Vor Ort am Kloster Fürstenfeld waren Maximilian Walscheid, Lisa Brennauer, Miguel Heidemann und Lisa Klein. Für Brennauer bietet sich heute die Chance auf das dritte Edelmetall dieser EM. Sie gewann bereits Gold auf der Bahn in der Mannschaftsverfolgung – mit im Team war Lisa Klein, mit der sie auch schon Olympia-Gold holte – und Silber in der Einer-Verfolgung.

European Championships: Frauen starten um 14 Uhr am Kloster Fürstenfeld

Update vom 17. August, 12 Uhr: In zwei Stunden startet das Einzelzeitfahren der Frauen. Die Sportlerinnen werden ab 14 Uhr im Abstand von eineinhalb Minuten vom Start gehen. Olympiasiegerin Lisa Brennauer startet als Dritte.

+ Brucks Ex-Radsport-Asse Thomas Stannecker (r.) und Alfred Völk (l.). © Loder

Hinter den Kulissen bereiten sich die Ex-Radprofis aus Fürstenfeldbruck Thomas Stannecker und Alfred Völk vor. Nach der Absage von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard setzen die beiden jetzt auf den italienischen Star: den vierfachen Weltmeister Fillipo Ganna.

European Championships: Hinter den Kulissen versammeln sich Sportler und Einsatzkräfte

Update vom 17. August, 11.30 Uhr: Wegen der European Championships und dem Einzelzeitfahren in Fürstenfeldbruck sind zahlreiche Straßen gesperrt. Einen Streckenplan und die Sperrungen finden Sie hier.

Auf dem Klosterareal Fürstenfeld, wo das Einzelzeitfahren der Frauen und Männer startet und endet, treffen nach und nach Sportler, Teammannschaften, Organisatoren und Einsatzkräfte ein. 30 Polizeimotorräder begleiten jeden der 63 Zeitfahrer auf der Strecke.

+ Startbereit: Rennleiter Günther Schlecht (2.v.r., Mainburg), Streckenchef Ewald Strohmeier (2.v.l., Wartenberg) sowie Alex Vögginger (l.) und Andreas Knorr von der Verkehrspolizei FFB. © Loder

Ursprungsartikel vom 17. August 2022:

Fürstenfeldbruck - Die European Championships kommen in den Landkreis Fürstenfeldbruck. Am Mittwoch (17. August) findet das Zeitfahren der Frauen um 14 Uhr und das der Männer um 17.30 Uhr statt. Start und Ziel ist das Kloster Fürstenfeld.

Schlechte Nachrichten für die Fans des Radrennsports: Der Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird nicht, wie vor zwei Wochen angekündigt, beim Zeitfahren dabei sein. Die Fans des Radsports können sich jedoch auf das Einzelzeitfahren der Frauen freuen: Dort startet unter anderem die Olympiasiegerin Lisa Brennauer.

European Championships in Fürstenfeldbruck: Fans entlang der Strecke - mit Bier und Grill

+ European Championships: In Landsberied werden die EM-Sportler willkommen geheißen. © Caroline Müller

Schon seit Tagen basteln Fans besondere Aktionen an der Strecke. Jetzt, in den Stunden vor dem Start, formieren sich die ersten Fan-Gruppen entlang der Route. In Landsberied haben Anwohner mit Kreide „Willkommen“ und „Servus“ auf die Straße gemalt. „In einer spontanen Aktion, traf sich jung und alt und hatten einen großen Spaß dabei“, schreibt Caroline Müller.

In Landsberied gibt es zwei Fanzonen: Eine an der Schloßbergstraße. Dort gibt es Hüpfburg, Menschenkicker, Getränke, Musik und Grill. An der Bushaltestelle Dorfplatz gibt es Getränke und einen Speedcheck. Alle Landsberieder werden laut Carolin Müller aufgerufen, sich mit Fahnen, Kostümen und Fanartikel aufzustellen.

