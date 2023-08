Exhibitionist mit grauem Haarkranz belästigt junge Frau

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Die Polizei sucht nach dem Exhibitionisten. © -

Am Freitag (18. August) kam es in Fürstenfeldbruck gegen 22 Uhr in der Martin-Luther-Straße zu einem Sexualdelikt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nach Zeugen.

Fürstenfeldbruck - Gegen 22 Uhr bemerkte die 22-jährige Geschädigte aus Fürstenfeldbruck einen Mann, welcher an seinem Glied manipulierte und hierbei die Geschädigte ansah. Das berichtet die Kripo. Das Opfer konnte einen Pkw-Fahrer anhalten, welcher zusammen mit einer weiteren Passantin die Polizei verständigte. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um sachdienliche Hinweisen unter der Telefonnummer (08141) 6120. Der Pkw-Fahrer, welcher bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, und die Passantin werden zudem gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Personenbeschreibung des Täters: Er ist etwa 45 bis 50 Jahre, schlank und hat einen Haarkranz mit grauen Haaren. Er war bekleidet mit einem dunklem T-Shirt und einer dunkelblauen Dreiviertel-Jeans.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.