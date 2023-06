Extreme Dürre zieht kuriose Kreise - so gehen Sportvereine mit der Trockenheit um

Von: Dieter Metzler

Für geometrische Muster sorgt eine kaputte Pumpe in Puchheim auf den Trainingsplätzen. © Felix Völker

Das kurze Regenintermezzo konnte daran nichts ändern: Es herrscht Dürre. Damit zu kämpfen haben auch Sportvereine.

Fürstenfeldbruck – Damit etwa Fußballplätze nicht völlig kaputt gehen, muss bewässert werden. Eine Geschichte von Quellen, Brunnen, Zisternen, kaputten Pumpen, hohen Kosten – und kuriosen geometrischen Mustern.

Eigentlich gut ausgerüstet sind die vier Plätze des FC Puchheim. Das berichtet Sascha Widemann, der sich im Verein um diese Sache kümmert. „Unsere Plätze werden durch zwei Brunnen mit Wasser versorgt. Bei extremer Hitze, so wie zuletzt, starte ich alle zwei Tage über Nacht ein Bewässerungs-Programm. Jeder Platz verfügt dabei über zwei unterirdische Rasensprenger in der Mitte und zehn um den Platz herum verteilt. Die spulen ihr Programm automatisch runter.“ Der Grundwasserspiegel ist hoch und die Wasserader dick. „Es ist ein Kreislauf. Das versickernde Wasser sammelt sich letztlich wieder im Brunnen.“

Kaputte Pumpe

Soweit die guten Nachrichten. Doch eine kaputte Pumpe macht dem FC Puchheim einen Strich durch die Rechnung – zumindest bei den beiden hinteren Trainingsplätzen. Statt bei acht bar, liegt der Wasserdruck dort derzeit nur bei drei. Resultat: Das Wasser kommt nicht überallhin. Der bewässerte Bereich ist grün, der andere völlig verdorrt. „Wir bewässern aber trotzdem, sonst müssten wir den Rasen auf dem kompletten Spielfeld ersetzen, so nur an einigen Stellen.“ Wasser allein hält den Rasen aber nicht grün. „Das hängt auch vom Düngen ab“, sagt Widemann. „Dadurch erhält der Rasen mehr Nährstoffe und wird widerstandsfähiger.“

Der SV Mammendorf verfügt ebenfalls über einen Brunnen und wohl über einen entsprechend hohen Grundwasserspiegel – auch dank der in der Nähe vorbeifließenden Maisach. So stellt SVM-Teammanager Robert Böck die Situation dar. „Es werden halt nicht alle drei Plätze gleichzeitig versorgt, aber doch so, dass bei großer Hitze an einem Tag alle Plätze ausreichend bewässert sind.“ Um die Versorgung kümmert sich der Platzwart.

Auch der SC Maisach holt sich seine Wasserversorgung aus dem Grundwasser. „Mit einer Pumpe, die vom Frühjahr bis zum Herbst ans Grundwasser angeschlossen ist, holen wir das Wasser hoch“, sagt SCM-Präsident Lorenz Schanderl. „Mit einem Schlauchwagen, den ein Bulldog zieht, versorgt der Platzwart unsere beiden Plätze.“ Je nach Witterung geschehe das alle zwei, drei Tage. Für jeden Platz benötigt der Platzwart dabei rund sechs Stunden.

Vorausschauend geplant: Bei einem Umbau wurden in Oberweikertshofen Zisternen versenkt. © Metzler

In Oberweikertshofen sorgen Zisternen für einen Wasservorrat. Die Idee kam von Altbürgermeister und Ehrenvorsitzenden Josef Nefele. Beim Bau der Freilufthalle wurden an deren Fuß die Behälter versengt. Darin können rund 85 000 Liter Regenwasser vom Dach aufgefangen werden. Über eine Pumpe fließt das kostbare Nass in den Rasensprenger, der sechs bis acht Stunden Teile des Hauptplatzes besprengt. Dann wird umgesetzt.

Nur sparsam bewässert

„Die 85 000 Liter reichen aber nur für vier Tage“, berichtet Fußball-Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Es müsste also alle vier Tage regnen, um nicht auf herkömmliches Wasser aus der Leitung zurückgreifen zu müssen.“ Sind die Zisternen leer, bezieht der SCO das benötigte Wasser zum Einkaufspreis. Da kommt ein vierstelliger Euro-Betrag zusammen. Deshalb ist der Einbau einer Bewässerungsanlage in Planung. „Nur müssen das Präsidium noch zustimmen, die Finanzierung geklärt und Gönner gefunden werden“, sagt Bergmann.

Arg gebeutelt sind die Sportler in Alling. „Wir müssen uns leider aus dem öffentlichen Wassernetz versorgen“, räumt Fußball-Abteilungsleiter Thomas Kiffer ein. Deshalb werden in Alling die Plätze auch äußerst sparsam bewässert.“ Der Hauptplatz hat scheinbar eine bessere Beschaffenheit, aber der Trainingsplatz sei schon arg in Mitleidenschaft gezogen. Natürlich ist das auch für den Verein mit höheren Kosten verbunden, so Thomas Kiffer. „Wir tendieren auch zu einem Brunnen.“ Das Problem dabei ist der in Alling stark schwankende Grundwasserspiegel.

