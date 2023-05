Fahrerin eines Lastenrads bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Von: Thomas Steinhardt

Lastenräder werden immer beliebter. © Archiv

Die Fahrerin eines Lastenrad ist bei einem Unfall am Brucker Rathaus verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Fürstenfeldbruck - Der Unfall passierte am Freitag um 9 Uhr an der Augsburger Straße auf Höhe des Rathauses. Eine bisher unbekannte Frau setzte mit ihrem braunen Pkw rückwärts auf die Straße und übersah dabei eine herannahende Frau auf ihrem Lastenfahrrad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 46-jährige Radfahrerin laut Polizei stark abbremsen und kam daher mit ihrem Lastenrad zu Sturz.

Die Autorfahrerin hielt zwar an und stieg aus. Nachdem sie aber aus ihrer Sicht keine Schuld am Sturz der Frau hatte, stieg sie wieder in ihren Wagen und fuhr davon. Die 46-jährige Radlerin aus Fürstenfeldbruck zog sich bei ihrem Sturz Abschürfungen und Prellungen zu. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer (08141) 6120 in Verbindung setzen.

