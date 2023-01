Mann will Frau in Bus Handtasche brutal entreißen: Fahrgäste stoppen ihn

Von: Kathrin Böhmer

Ein Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde festgenommen, nachdem er eine 73-Jährige ausrauben wollte (Symbolfoto). © Uli Deck

Dass es sehr wohl Menschen mit Zivilcourage gibt, bewiesen kürzlich Fahrgäste in einem Linienbus: Sie eilten einer Frau zu Hilfe, die jemand ziemlich rabiat berauben wollte.

Fürstenfeldbruck - Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wollte einer 73-jährigen Münchnerin in einem Linienbus an der Haltestelle Laimer Platz die Handtasche entreißen. Fahrgäste kamen der Frau zu Hilfe. Der Mann wurde später festgenommen.

Wie die Münchner Polizei mitteilt, war die Frau am Freitag gegen 5.30 Uhr mit dem Bus unterwegs, als ein Unbekannter an der Haltestelle an ihrer Handtasche zerrte. Die Frau hielt allerdings den Riemen der Handtasche fest in ihren Händen. Als der Räuber aussteigen wollte, zog er die 73-Jährige mitsamt der Tasche aus dem Bus. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Mehrere Fahrgäste kamen der Frau zu Hilfe. Der Täter wollte flüchten, wurde aber von Helfern festgehalten und der Polizei übergeben.