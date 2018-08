Fahrräder, Busse und Mitfahrsysteme stärken

Christian Holdt aus Emmering arbeitet als Marketingforscher. Der 51-Jährige gehört dem Fürstenfeldbrucker Kreistag an.

Fürstenfeldbruck – -Vor welchen zentralen Herausforderungen steht Ihrer Meinung nach der Stimmkreis, in dem Sie antreten?

Die Bevölkerung wird weiter stark wachsen. Für unseren Landkreis geht es darum vor allem um die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum, insbesondere wenn innerörtliche Flächen/Gebäude mit leer stehen oder nur noch marginal gewerblich genutzt werden. Gleichzeitig muss die Landesplanung verhindern, dass immer neue Gewerbegebiete auf die grüne Wiese gestellt werden. In diesem Kontext spielen schnelle Datenleitungen und Gewerbe-Mischgebiete eine wichtige Rolle, damit Arbeit und Wohnen wieder näher räumlich zusammenwächst.

Das Fahrrad, das Bussystem sowie Sharing-und Mitfahrer-Systeme müssen im Landkreis viel mehr zu Verkehrsmitteln der Wahl werden, als sie das bisher sind. Eine Re-Regionalisierung von nachhaltiger Produktion und Versorgung, insbesondere auch im Einzelhandel, muss dringend gefördert werden.

-Wer wäre geeignet, Ihnen als politisches Vorbild zu dienen?

Mich hat vor allem unser früherer Landesvorsitzender Bernhard Suttner politisch beeinflusst. So ausgeglichen, stark christlich geprägt, mit erstaunlichen Detailwissen in Sachthemen aber gleichzeitig in den Geisteswissenschaften. Seine Reden motivieren und fesseln mich jedes Mal aufs Neue! Auch jetzt bei einem der letzten Parteitage zu unserem Volksbegehren für mehr Artenschutz in Bayern.

-Formulieren Sie Ihre drei wichtigsten politischen Ziele im Twitterformat.

Vernünftige und nachhaltige Politik für die Bewahrung der Umwelt und Lebensgrundlagen in Bayern. Mehr Lehrer statt Tablets in den Schulen oder Polizei-Doppelstrukturen. Förderung der Klein- und Mittleren Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen statt Industrie-Lobby-Politik.

-Was ist Ihr liebstes Hobby neben der Politik?

Posaune spielen in Orchester, Posaunenchor, Big Band..

-Ihr Lieblingsgericht?

Salat in allen Variationen - und nicht nur vegetarisch.

-Facebook nutze ich im Wahlkampf, weil...........,

...ich damit auf interessante Berichte hinweisen kann und so (wie auch mit eigener Website) schreiben und diskutieren kann.

-Mein Lieblingsplatz im Stimmkreis ist ....?

Das Emmeringer Hölzl – einfach wunderschön!

