Fakten und Zahlen zum Schulstart

2098 ABC-Schützen starten in der nächsten Woche im Landkreis ins Schul-Leben. Und auch etliche neue Lehrer werden in den Klassenräumen der 31 Grundschulen der Region unterrichten.

Fürstenfeldbruck – „Mit einer zufrieden stellenden Lehrerzuweisung starten wir ins neue Schuljahr“, berichtet das

Brucker Schulamt. Sehr viele Lehrkräfte seien auf eigenen Wunsch in ihre Heimat-Regierungsbezirke zurück versetzt worden, heißt es weiter. Daher kommen 85 neue Lehrer aus anderen Landkreisen in die Region Fürstenfeldbruck.

Aus Realschulen respektive Gymnasien wechseln vier Pädagogen an Grundschulen. Zwölf Lehrer aus Realschulen/Gymnasien sind bereits an Grund- und Mittelschulen. Zehn Lehrer bekommen befristete Verträge, berichtet das Schulamt. Auch einige Pensionisten, die schon im vergangenen Jahr ausgeholfen haben, werden im Unterricht helfen.

Das Schulamt berichtet aber auch von einem „eklatantem Mangel an Fachlehrkräften“ in den Bereichen Werken/Gestalten beziehungsweise Soziales an Mittelschulen. In acht Grundschulen müssen deshalb normale Lehrer in Werken unterrichten. Das sei eine Notlösung. Denn die Fachlehrer seien exzellent ausgebildet, während sich die Grundschul-Lehrer die Inhalte in wenigen Fortbildungen erst aneignen müssen.

Angestiegen sei im Vergleich zum Vorjahr (neun) die Anzahl der Deutschklassen auf nunmehr elf. Vorgesehen seien auch Deutsch-Kurse für Vorschulkinder sowie Deutsch-Förderklassen. Ganztagsklassen gibt es an sieben Grundschulen und an fünf Mittelschulen. Neu als Profilschule Inklusion firmiert die Kerschensteiner Mittelschule in Germering. Die Richard-Higgins-Grundschule in Bruck hat diesen Titel bereits. Geplant sind auch diverse Kooperationen mit den Förderzentren und spezielle Unterstützungen.

Neue Leiter bekommen die Grundschulen in Moorenweis (Petra Rohleder, vorher Lehrerin), die Laurenzer Grundschule in Puchheim (Milica Kupcak, vorher in München), die Grundschule Puchheim-Süd (Christian Römmelt, vorher Rektor in Puchheim) und die Kleinfeldschule Germering (Ute Wolle). Neu als Stellvertreter im Amt sind Nicole Spiethoff (Gernlinden), Annette Schäder-Neubauer (Graßlfing) und Alice Nüßl (Mittelschule Olching).

Gab es im vergangen Schuljahr 2087 ABC-Schützen, so sind es heuer 2098, wie Schulamtsdirektorin Bettina Betz erläutert. Die Schülerzahl an den Grundschulen steigt allgemein im Landkreis von 8063 auf 8201. Die Schülerzahl je Klasse verringert sich im Durchschnitt leicht von vorher 21,8 auf dann 21,6. Die Zahl der Klassen steigt von 370 auf 379, die Anzahl der Grundschulen insgesamt bleibt mit 31 gleich. Die Schülerzahl an den Mittelschulen sinkt von 2757 auf 2708. Die Klassen sind hier im Schnitt mit 19,5 jungen Menschen belegt, vorher waren es im Schnitt 20,4. Insgesamt gibt es an den elf Mittelschulen des Landkreises 139 Klassen statt vorher 135. Im Bezirk Oberbayern gesamt gibt es 16 Stellen für Schulsozialarbeit, wie die Regierung berichtet. So wird ein Sozialarbeiter beispielsweise in der Mittelschule in Emmering stationiert, wobei er auch an den Mittelschulen Bruck-Nord- und West, sowie in Türkenfeld mithelfen soll. Die immer wieder diskutierte private Handynutzung soll es in Oberbayern an sieben Einrichtungen geben. Eine davon: Brucks Berufschule