Gnadenhochzeit: Familie ist oberstes Gesetz in 70 Ehejahren

Gnadenhochzeit feiern Christel und Karl-Heinz Kuhlmann (r.). Stadtrat Franz Höfelsauer gratulierte. © Weber

Ihr gemeinsames Leben hat sie durch ganz Deutschland geführt. Mittlerweile sind Christel und Karl-Heinz Kuhlmann 70 Jahre verheiratet.

Fürstenfeldbruck – Zusammen schauen die beiden 95-Jährigen anlässlich ihrer Gnadenhochzeit zurück auf ein Leben, das geprägt war von Flucht, Krieg und Zusammenhalt: „Familie war für uns immer das oberste Gesetz“, sagt Karl-Heinz Kuhlmann.

Die Beiden durchlebten schwere Zeiten: „Wir mussten vor den Russen fliehen“, erzählt Christel Kuhlmann, die in Oberpommern geboren wurde. Ihren Vater mussten sie zurücklassen: „Mein Papa musste die Russen aufhalten und durfte nicht mit uns kommen.“ So suchte die junge Frau mit dem Rest ihrer Familie einen Zufluchtsort und landete in der Lüneburger Heide. Dort lernte sie ihren Karl-Heinz kennen.

Genauer gesagt in ihrer Arbeit seine Schwester. Die beiden Mädchen freundeten sich an. „Sie ging ja ein und aus bei uns“, erinnert sich Karl-Heinz Kuhlmann. Nach zwei Jahren hat es dann endgültig gefunkt, die Hochzeit folgte im Jahr 1952.

Eigentlich wollte Karl-Heinz Kuhlmann Medizin studieren. Doch der Krieg zerstörte seine Pläne. „Er war nach dem Krieg schwer verwundet und musste zwei Jahre ins Lazarett“, erzählt die Mutter dreier Töchter. Schließlich fand er Arbeit bei einem Reifenhersteller. Schnell stieg der Norddeutsche zum Vertriebsleiter von Bayern auf, wohin er 1967 schließlich versetzt wurde. „Wir haben zwei Jahre in Unterpfaffenhofen gelebt und dann haben wir festgestellt: Da gefällt’s uns, hier bleiben wir“, erinnert sich Kuhlmann.

Der perfekte Platz

Weil ihnen der Platz nicht mehr ausreichte, beschloss das Paar, sich ein eigenes Heim zu bauen und fand den perfekten Platz in Fürstenfeldbruck. Dort leben sie seit 1971. Ihr Zuhause teilen sich die Kuhlmanns nicht nur mit etwa 50 Puppen aus Christels Sammlung, sondern auch mit über 500 Bierkrügen, die der 95-Jährige bereits seit vielen Jahrzehnten sammelt. „Die habe ich mir alle über die Jahre hinweg gekauft“, erzählt er stolz.

Drei Töchter sowie Enkel und Urenkel blicken nun mit beiden auf ein bewegtes Leben zurück, auf Zeiten mit gerade mal 200 Mark Kriegsrente. „Aber wir waren zufrieden, denn der Krieg vorbei war“, sagen die beiden. „Uns ging es gut, weil wir Hoffnung hatten.“

Auf die Frage hin, was der ehemalige Vertriebsleiter am meisten an seiner Frau liebe, zählt er die Fürsorge und die Hilfsbereitschaft seiner Gattin auf: „Wenn ich jetzt daran denke, was sie mich all die Jahre gepflegt hat und für mich gesorgt hat. Da wird mir ganz warm ums Herz.“ Für alle jungen Paare haben die beiden auch einen Ratschlag: „Miteinander reden“, sagt Karl-Heinz Kuhlmann zu seiner Ehefrau. Die beiden lächeln. Doch Christel hat noch etwas zu ergänzen: „Und vor allem nicht gleich aufgeben, wenn’s mal nicht gut läuft.“ Wenn das jemand wissen muss, dann die Kuhlmanns mit ihren 70 Jahren Ehe-Erfahrung. (CHRISTINA STROBL)

