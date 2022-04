Familien entscheiden selbst über Hilfen

Von: Lisa Fischer

Das Service-Ei des Landratsamts © mm

Die Jugendhilfe soll näher zu den Menschen kommen. Deshalb hat der Landkreis ein Modellprojekt gestartet. Wissenschaftler haben es begleitet. Die erste Bilanz fiel positiv aus – es gibt aber auch noch einiges zu tun.

Fürstenfeldbruck – Ende 2018 wurde das Modellprojekt „Jugendhilfe vor Ort in Puchheim“ gestartet. Die Stadt Puchheim und das Jugendamt des Landkreises Fürstenfeldbruck arbeiten seither zusammen an neuen Methoden in der Sozialarbeit vor Ort. Das Modellprojekt wurde von der Katholischen Sitftungshochschule München wissenschaftlich begleitet.

Mitten im Sozialraum vor Ort

Nach Abschluss des Projekts Ende 2021 zogen die Beteiligten nun Bilanz. Ein wichtiger Baustein der Jugendhilfe vor Ort in Puchheim sei die Einführung des Familienrats gewesen – ein Modell, in dem die betroffenen Familien selbst entscheiden, welche Hilfe sie brauchen und möchten.

Im Rahmen des Modellprojekts „Jugendhilfe vor Ort“ (JvO) zogen Mitarbeiter des Jugendamtes aus dem Haupthaus im Landratsamt Fürstenfeldbruck nach Puchheim. Dort bezogen sie durch die Stadt Puchheim finanzierte Räume. „Für die Jugendhilfe war es wichtig, vor Ort zu sein und in den Sozialraum Puchheim reinzugehen“, erklärte Professor Andreas Kirchner von der Katholischen Stiftungshochschule im Pressegespräch.

Vor Ort konnte laut Kirchner dann ein „direktes Verweisungspotenzial“ aufgebaut werden. Das heißt, dass Familien, die sich an die Jugendhilfe gewandt hatten, mit Schulen, mit dem Jugendkontakt der Polizei, Ehrenamtlichen oder dem Quartiersmanagement zusammengebracht werden konnten. Je nachdem, wo der Bedarf lag.

Deutschlandweit einzigartig

Deutschlandweit einzigartig sei ein zentraler Baustein des Projekts, so Kirchner, und nannte die Einbindung eines sogenannten Familienrates. „Ein Verfahren, um Familien partizipativ mit einzubinden.“ Der Familienrat sei regulär Bestandteil der Fallberatung.

Durch die aktive Teilnahme der betroffenen Familien haben diese die Chance mitzuentscheiden. „Der Familienrat führt dazu, dass nur die Hilfe zustande kommt, die auch gewollt ist“, erklärte Dietmar König vom Amt für Jugend und Familie des Landkreises Fürstenfeldbruck. Vorher habe das keine Rolle gespielt. „Von der Jugendhilfe wurde der Familie eine bestimmte Unterstützung zugesagt“, führte König aus. „Dadurch entstand ein gewisser Druck, die Hilfe auch in Anspruch nehmen zu müssen, obwohl das nicht gewollt ist.“

Wenn der Sportvereindie Lösung ist

In dem Modellprojekt sei das durch den Familienrat nicht mehr der Fall. „Jetzt entscheidet die Familie, autark, im Familienrat, ohne Fachkräfte.“ Als Beispiel nannte König eine Familie, die als Lösung entschied, ihr Kind einen Platz im Sportverein zu verschaffen. Die Jugendhilfe vor Ort konnte in diesem Fall herausfinden, wo die Möglichkeiten in Puchheim und wer die Kontaktpersonen sind. „Wir sind dann in diesem Fall dafür da, es den Familien zu ermöglichen“, erklärte König.

Ein Neben-Erfolg des Modellprojekts in Puchheim sei, dass mittlerweile vier weitere JvO-Einheiten im Landkreis im Einsatz sind: in Fürstenfeldbruck, in Olching und Gröbenzell, in Germering sowie im Sozialraum West. Vor allem bei den kleineren Kommunen im westlichen Landkreis sei man laut König noch auf der Suche nach einer Lösung ist.