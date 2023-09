2267 ABC-Schützen starten in ihr erstes Schuljahr

Von: Tobias Gehre

Viele Kinder starten ins Schuljahr (Beispielfoto). © Peter Steffen

Am heutigen Dienstag beginnt an den Schulen im Landkreis wieder der Unterricht. Für 2267 Mädchen und Buben ist es eine Premiere. Sie starten als ABC-Schützen in der 1. Klasse in ihre Schullaufbahn.

Fürstenfeldbruck - Wie das zuständige staatliche Schulamt mitteilt, werden sie in 101 Klassen unterrichtet. Insgesamt starten an den Grund- und Mittelschulen 11 942 junge Menschen ins neue Schuljahr. Das sind 350 mehr als im vergangenen Jahr.

Laut Schulamt ist der Unterricht im Großen und Ganzen gesichert. Weil der Bedarf an Mittelschul-Lehrkräften aber nach wie vor hoch sei, müssten diese von Grundschullehrern unterstützt werden. Diese fördern der Behörde zufolge vor allem das Deutsch-Lernen und sichern die Betreuung. Außerdem kommen sie im Bereich Werken/Gestalten und Soziales (früher Hauswirtschaft) zum Einsatz. „In fachlicher Hinsicht ist das eine Notlösung, denn die Fachlehrkräfte sind fachspezifisch exzellent ausgebildet, während sich Grundschullehrkräfte die Fachinhalte in wenigen Fortbildungen aneignen müssen“, teilt Schulamtsdirektor Thomas Frey mit.

Eine komplett neue Grundschule geht in Fürstenfeldbruck an den Start. Das Lehrinstitut ist in den bisherigen Räumen der Richard-Higgins-Schule untergebracht und heißt offiziell Grundschule FFB an der Richard-Higgins-Straße. Die bisher dort beheimatete Schule zieht in ein neu errichtetes Gebäude an der Cerveteristraße und heißt künftig offiziell Grundschule FFB an der Cerveteristraße.

Auch für viele Schulleitungen ist der heutige Dienstag eine Premiere. Tanja Frieß ist die neue Rektorin an der Grundschule Alling, Susanne Stapel neue Chefin an der Kirchenschule in Germering. Neuer Rektor an der Grund- und Mittelschule Emmering ist Benjamin Sölch.

Ihre neue Stelle als Konrektorin treten Simone Pikarski an der Gröbenbachschule in Gröbenzell, Katrin Hännes an der Grundschule Olching, Friederike Grupe an der Philipp-Weiß-Schule in Fürstenfeldbruck, Laura Kohlhepp an der Grund- und Mittelschule Emmering, Caroline Dahlem-Veit an der Schule Süd in Puchheim sowie Eva Fürst an der Kirchenschule in Emmering an.

Neue Konrektoren gibt es mit Philipp Heilmann an der Grundschule FFB an der Cerveteristraße und Michael Köhle an der Grund- und Mittelschule in Eichenau. Pia Heininger tritt die kommissarische Leitung der Grundschule FFB an der Richard-Higgins-Straße an.

