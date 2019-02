Fast 26 Prozent der Wähler im Kreis Fürstenfeldbruck votieren für das Bienen-Volksbegehren

Die Ergebnisse des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ auf Landkreisebene liegt nun vor. Spitzenreiter ist die Gemeinde Schöngeising mit 35,29 Pozent, Schlusslicht die Gemeinde Moorenweis mit 17,64 Prozent.

Fürstenfeldbruck - Insgesamt gingen im Landkreis 25,74 Prozent der Stimmberechtigten zum Unterschreiben in ihre Rathäuser. Das waren 39 571 Bürger von insgesamt 153 728 Stimmberechtigten. Diese Zahlen gehen aus der Schnellmeldung des Landratsamts vom Donnerstagmorgen hervor. Am Mittwochabend hatten sich Unterstützer und Aktivisten des Volksbegehrens zu einer Feier in Gröbenzell getroffen.

Knapp hinter dem Spitzenreiter Schöngeising liegt Eichenau mit 35,01 Prozent. Im unteren Bereich liegt wie Moorenweis auch Mittelstetten. In keiner einzigen Gemeinden aber wurden die nötigen zehn Prozent unterschritten. Im Moment geben Aktivisten im Landkreis eine Pressekonferenz. Wir berichten später darüber.





Gemeinde Stimmberechtigte Einträge insgesamt in Prozent Adelshofen 1.319 273 20,70 Alling 2.897 660 22,78 Althegnenberg 1.523 352 23,11 Egenhofen 2.579 536 20,78 Eichenau 8.968 3.140 35,01 Emmering 4.849 1.237 25,51 Fürstenfeldbruck 24.734 5.925 23,95 Germering 27.031 5.963 22,06 Grafrath 2.858 975 34,11 Gröbenzell 14.645 4.703 32,11 Hattenhofen 1.155 223 19,31 Jesenwang 1.166 251 21,53 Kottgeisering 1.229 398 32,38 Landsberied 1.224 273 22,30 Maisach 10.325 2.395 23,20 Mammendorf 3.604 984 27,30 Mittelstetten 1.319 235 17,82 Moorenweis 3.169 559 17,64 Oberschweinbach 1.284 329 25,62 Olching 19.446 4.546 23,38 Puchheim 14.088 4.201 29,82 Schöngeising 1.485 524 35,29 Türkenfeld 2.831 889 31,40 Landkreis insgesamt 153.728 39.571 25,74 Geltendorf (Kreis LL) 4.253 1.094 25,72 Die Ergebnisse aus den einzelnen Gemeinden stehen in der Tabelle:

