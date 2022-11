„FC Bayern - die Show“: Revue in Fürstenfeld geprobt

Von: Peter Loder

Zu dem Event waren ausgewählte Fans eingeladen. © lo

„FC Bayern – die Show“: Unter diesem Motto will Münchens Fußball-Aushängeschild jetzt auch außerhalb des Spielfelds im Entertainment-Business durchstarten.

Fürstenfeldbruck - Der Probelauf für eine in allen deutschen Großstädten geplante Glitzer-Glamour-Revue fand am Donnerstagabend im Veranstaltungsforum Fürstenfeld statt. Eingeladen waren ausgewählte, aus ganz Bayern angereisten Fans. Gefeiert wurde im familiären Rahmen ohne TV-Kameras. Gesponsort von der auch im Veranstaltungsforum dauerpräsenten Paulaner-Brauerei sollte das Pilotprojekt möglichst intim und ungestört über die Bühne gehen.

Stargast war Ex-Stürmer-Ass Giovane Elber, der vor den Edel-Anhägern aus dem Nähkästchen plauderte. Der mittlerweile 50-jährige Brasilianer gestand dabei am Rande der Show beim Meet & Greet mit einigen Anhängern, dass er noch nie in Fürstenfeldbruck war. Elber hatte bei seinen 266 für den FC Bayern absolvierten Spielen 139 Tore erzielt.

Auf der Showbühne moderierte Stadionsprecher Stephan Lehmann, die „Stimme des Südens“, den auch musikalisch umrahmten Abend und wurde dabei von FC-Bayern-Museum-Kurator Fabian Raabe begleitet. Neben auf der Videowall abgespielten Gänsehausmomenten gab es weniger bekannte Einblicke in die 122-jährige Geschichte des weltweit mit 295 000 Mitgliedern größten Sportvereins. Knapp 500 davon erlebten die Showpremiere in Fürstenfeldbruck, mit dem der Verein jetzt auf Deutschland-Tournee gehen will. lo

