FDP-Chef und Finanzminister startet Bürgerdialog in Fürstenfeld

Von: Ulrike Osman

Da kommt er: Umgeben von Leibwächtern schreitet Bundesfinanzminister Christian Lindner über das Gelände des Veranstaltungsforums in Fürstenfeldbruck. © Weber

Hoher Besuch in Fürstenfeldbruck: Bundesfinanzminister Christian Lindner eröffnete am Donnerstag seine Bürgerdialog-Tour im Veranstaltungsforum.

Fürstenfeldbruck – Ob Migration, CO 2 -Preise, Heizungsverordnung, Pflegekosten oder Staatsverschuldung: Die Besucher nutzten die Chance, dem FDP-Chef ihre drängendsten Fragen zu stellen.

„Jetzt“ – in großen weißen Kunststofflettern prangte das Wort am Eingang des Stadtsaal-Foyers und vor dem Säulensaal. Es steht als Motto über Christian Lindners aktueller Bürgerdialog-Tour, deren Auftakt am Donnerstagnachmittag in Fürstenfeldbruck stattfand. 120 Menschen hatten einen der per Zufallsprinzip vergebenen Plätze ergattert – und mussten zunächst einige Geduld aufbringen. Denn nach Problemen am Flughafen und auf der Autobahn kam der FDP-Chef und Bundesfinanzminister mit fast einstündiger Verspätung im Säulensaal an.

Darum beschränkte sich Lindner auf eine kurze Vorrede, in der er unter anderem bekannte, keine Talkshows mehr zu schauen („außer, wenn ich selber drin war“). Den Debatten würden oft Erdung und gesunder Menschenverstand fehlen. Beides erhoffte sich Lindner vom Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Breites Themenfeld

Im Laufe der nächsten Stunde kam an Themen so ziemlich alles aufs Tapet, was den Menschen derzeit auf den Nägeln brennt. Migration und CO 2 -Preise, Heizungsverordnung, Pflegekosten, Staatsverschuldung. „Wir behalten die Interessen der Enkel im Blick“, versprach Lindner einer Vertreterin der Generation 60+, die das Thema Schulden angesprochen hatte. „Der Staat soll mit dem Geld auskommen, das er gegenwärtig zur Verfügung hat“, unterstrich der Bundesfinanzminister.

Im Säulensaal suchte Lindner das Gespräch mit den Bürgern. Die nutzten die Chance und stellten viele Fragen. © Weber

Gleichzeitig nagten die Schulden der Vergangenheit immer stärker an den Staatsfinanzen. Der Bund zahle inzwischen 36 Milliarden Euro mehr Zinsen als noch vor einem Jahr, so Lindner. „Das Geld fehlt an anderer Stelle. Und wenn wir weiter Schulden machen, verschärft sich das Problem.“

Pflege

Zu der im Koalitionsvertrag vereinbarten besseren Finanzierung der Pflege, die von einer Studentin angesprochen wurde, konnte Lindner darum nur auf den Finanzierungsvorbehalt verweisen. „Es ist wünschenswert, dass wir die Pflege stabilisieren und das Gesundheitswesen weiterentwickeln. Aber nicht alles geht.“ Vor dem Wünschenswerten müsse Geld in Dringliches und Notwendiges gesteckt werden – etwa in die Bundeswehr und den Klimaschutz.

Letzteren will Lindner nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen und Wohlstand, sondern mit marktwirtschaftlichen Instrumenten voranbringen. Zu einer Frage nach der Praxistauglichkeit der Heizungsverordnung erklärte er: „Ich weiß nicht, ob die Wärmepumpe die Zukunftstechnologie ist, und ich habe Zweifel, ob sie für jedes Gebäude geeignet ist.“ Dass Hausbesitzer für einen Heizungstausch ihre Rücklagen verbrauchen und Eigentum zum Luxusgut werde, dürfe nicht geschehen. Auch dafür gab es Beifall.

Der CO 2 -Preis solle bis 2027 überall eingezogen sein. Der Staat werde die Einnahmen aus den Zertifikaten jedoch an die Bürger zurückgeben. „Wer einen durchschnittlichen CO2-Fußabdruck hat, verschlechtert sich nicht. Wer einen kleinen hat, macht ein Geschäft. Wer einen größeren hat, zahlt drauf.“ So solle mehr Anreiz für Klimafreundlichkeit geschaffen werden, ohne die Bevölkerung gegen das Thema aufzubringen.

Einwanderung

Bei der Frage eines Zuschauers zum Thema Einwanderung („unsere Migrationspolitik gefährdet unsere Zukunft“) positionierte sich Lindner pro qualifizierte Zuwanderung und pro Solidarität mit Verfolgten und Kriegsflüchtlingen („ihnen schulden wir Mitmenschlichkeit“). Wer aus anderen Gründen und irregulär ins Land komme, müsse es allerdings wieder verlassen. Dieses Ziel teile auch Innenministerin Nancy Faeser, die von dem Zuhörer zuvor kritisiert worden war.

Dass Coronahilfen nun teils zurückgezahlt werden müssen, beklagte eine Vertreterin der Friseur- und Kosmetikerbranche. Lindner befürwortete jedoch die Überprüfung, um eine Doppelförderung durch Soforthilfe und Kurzarbeitergeld zu korrigieren. Es habe Branchen gegeben, die „trotz Schließung das beste Ergebnis seit Jahrzehnten hatten“, so Lindner, ohne konkret zu werden.

