Ferienwohnungen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck zu Genüge. Die Einen mögen ihren Urlaub luxuriös, die Anderen lieber eher selbstständig.

Fürstenfeldbruck - Wer im Landkreis Fürstenfeldbruck übernachten will, hat zahlreiche Möglichkeiten: Ob in einem Hotel, einer Pension oder etwas selbstständiger in einer Ferienwohnung. Der Tourismus in Fürstenfeldbruck ist vielfältig, ebenso seine Übernachtungsmöglichkeiten. Diese Ferienwohnungen gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Ferienwohnungen in Grafrath:

Familie Weiß in Grafrath vermietet ihr 1-Zimmer-Apartment. Es ist für zwei bis vier Personen ausgelegt und bietet zusätzlich einen Balkon. Im gesamten Haus herrscht Rauchverbot.

In der Nähe des Apartments finden sich gute Einkaufsmöglichkeiten wie beispielsweise ein Supermarkt, ein Biomarkt und eine Apotheke. Die S-Bahn-Station Grafrath ist ebenfalls in fünf Gehminuten zu erreichen. Des Weiteren besteht eine gute Bahnverbindung nach Augsburg und Lindau.

Apartment Familie Weiß in Grafrath: Die wichtigsten Fakten

+ Das Apartment Familie Weiß in Grafrath © Apartment Familie Weiß

Apartment Familie Weiß Kategorie: Apartment Adresse: Villenstraße Nord 33, 82284 Grafrath Telefon: 08144 /444 Homepage: www.apartment-weiss.de E-Mail: info@apartment-weiss.de Angebot: Ein-Zimmer-Apartment, ab 33 Euro* (NS) und 65 Euro* (HS) Kochnische Balkon Nichtraucher-Haus Verpflegung: keine Verpflegung

In Grafrath bietet Ferienwohnung Kugler ihr Zimmer für zwei Personen an. Das 45 Quadratmeter große Ferienappartement liegt im Ortsteil Unteralting von Grafrath. Gäste erwarten auf dem Grundstück einen idyllischen Garten mit Teich und grünen Oasen zwischen Bäumen und Blumen.

Im Wohn- und Schlafbereich der Wohnung gibt es ein Doppelbett, die Couch ist zu einem zusätzlichen Bett ausziehbar. Eine Küche mit Theke und Essbereich ist ebenfalls in der Ferienwohnung vorhanden. Ebenso steht den Gästen ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.

Mit der S-Bahn fährt man rund 35 Minuten nach München. Der Ammersee, der Wörthsee und der Wesslinger See sind alle in wenigen Minuten mit dem Auto zu erreichen. Die Ferienwohnung bietet sich ebenfalls für Radtouren oder einen Reiturlaub mit dem Reitstall in Grafrath.

Ferienwohnung Kugler in Grafrath: Die wichtigsten Fakten

+ Ferienwohnung Kugler in Grafrath © Ferienwohnung Kugler

Ferienwohnung Kugler Kategorie: Ferienwohnung Adresse: Kirchstrasse 13a, 82284 Grafrath Telefon: 08144/76 60 Homepage: www.ferienwohnung-kugler.de E-Mail: marion.kugler@freenet.de Angebot: 1 Ferienwohnung, ab 50 Euro* kostenloses WLAN Verpflegung: keine Verpflegung

Ferienwohnungen in Gröbenzell und Hörbach:

Eine weitere Übernachtungsmöglichkeit im Landkreis Fürstenfeldbruck ist Ferienwohnung Berger in Gröbenzell. Die gemütliche Einzimmerwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses und hat einen separaten Eingang. Sie hat rund 36 Quadratmeter und besteht aus einem Wohn- und Schlafraum mit Küchenzeile und einem Bad.

In der näheren Umgebung befinden sich zahlreiche Restaurants, Eisdielen und Einkaufsmöglichkeiten, die in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar sind.

Ferienwohnung Berger in Gröbenzell: Die wichtigsten Fakten

+ Ferienwohnung Berger in Gröbenzell © Ferienwohnung Berger

Ferienwohnung Berger Kategorie: Ferienwohnung Adresse: Birkenstraße 31, 82194 Gröbenzell Telefon: 08142/51 00 7 Homepage: www.fewoberger.homepage.t-online.de E-Mail: chriskar.berger@gmail.com Angebot: 1 Ferienwohnung, ab 50 Euro* Verpflegung: keine Verpflegung

Vehrkehrsgünstig zwischen München und Augsburg liegt in Hörbach das Gästehaus Neubauer. In der ländlichen Umgebung ist ein erholsamer und ruhiger Urlaub garantiert. Der nächstgelegen S-Bahnhof in Althegnenberg ist rund zwei Kilometer entfern. Familie Neubauer bietet jedoch einen Shuttle-Service an.

Im Gästehaus Neubauer gibt es zwei Einzelzimmer, fünf Doppelzimmer und zwei Drei-Bett-Zimmer, teilweise mit Balkon. Wahlweise kann man ein Frühstücksbuffet dazu buchen. Des Weiteren bietet das Gästehaus Parkplätze und kostenloses WLAN an.

Gästehaus Neubauer in Hörbach: Die wichtigsten Fakten

Gästehaus Neubauer Kategorie: Ferienwohnungen mit Frühstück Adresse: Althegnenberger Straße 9c, 82278 Hörbach Telefon: 08202/96 15 570 Homepage: www.gaestehaus-neubauer.de E-Mail: info@gaestehaus-neubauer.de Angebot: Einzelzimmer, Doppelzimmer, Drei-Bett-Zimmer, ab 40 Euro* kostenloses WLAN kostenloser Parkplatz Verpflegung: Frühstück auf Anfrage

Ferienwohnungen in Maisach & Moorenweis:

Ferienwohnungen Hobelsberger bietet insgesamt sechs Ferienwohnungen in Maisach und Starnberg an. Wer eine Aufenthaltsmöglichkeit für mehrere Wochen sucht, ist hier richtig. Gerhard Hobelsberger vermietet seine Ferienwohnungen nämlich erst ab vier Wochen.

Alle Wohnungen sind mit modernen Wohnküchen ausgestattet. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind jeweils in der näheren Umgebung vorhanden. Ebenso ist ein kostenloser WLAN-Zugang gegeben.

Ferienwohnungen Hobelsberger in Maisach: Die wichtigsten Fakten

Ferienwohnungen Hobelsberger Kategorie: Ferienwohnungen Adresse: Römerstr. 12 A, 82216 Maisach Telefon: 08141/93 16 1 Homepage: www.wohnungen-bei-muenchen.de E-Mail: info@wohnungen-bei-muenchen.de Angebot: Ferienwohnungen, ab vier Wochen zu vermieten Preis auf Anfrage kostenloses WLAN kostenloser Parkplatz Verpflegung: keine Verpflegung

tf

*Stand der Preise im März 2018