Unwetter fegt über die Region: Ganzes Dach abgedeckt - Sturm zerlegt Wahrzeichen der Stadt

In Emmering wurde das Dach eines Schul-Pavillons abgedeckt. © Weber

In der Nacht auf Mittwoch ist ein heftiger Sturm durch den Landkreis Fürstenfeldbruck gezogen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Fürstenfeldbruck - Das schwere Unwetter, das in der Nacht auf Mittwoch die Region traf, hat Folgen. In der Gemeinde Gröbenzell entfällt heute, 12. Juli, der Präsenzunterricht. Die Sicherheit des Schulweges ist durch herabfallende Äste nicht gewährleistet. Das teilte das Schulamt in der Früh mit.

Update 16.25 Uhr: Gröbenzells Feuerwehrkommandant Christian Weirauch hat eine harte Nacht hinter sich. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt er am Mittwoch nach dem schweren Unwetter. Weirauch war nicht der einzige Kommandant, der diese Worte wählte. Er war seit Mitternacht im Dauereinsatz. Noch in der Nacht eilte das THW und die Feuerwehr Biburg den Kameraden in Gröbenzell zu Hilfe, wo eine Baumschutzverordnung das Fällen vieler alter Bäume verhindert. Etliche Bäume stürzten auf Häuser und Straßen, dicke Äste und ganze Teile der Baumkrone landeten auf der Erde. Wege und Brücken waren versperrt. Ein Bild des Chaos am nächsten Tag, mit rot-weiß flatternden Bändern um die am schlimmsten betroffenen Bereiche. Für Weirauch war schnell klar: „Es ist zu gefährlich, unter diesen Umständen Schüler auf den Schulweg zu schicken.“

Teilausfall der Integrierten Leitstelle In der Sturmnacht ist die Integrierte Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck teilweise ausgefallen. Sie koordiniert Alarmierungen in den Landkreisen Bruck, Starnberg, Dachau und Landsberg. Für rund 45 Minuten sei es nicht möglich gewesen, die Feuerwehren über den offiziellen Weg via Piepser zu alarmieren, sagte ein Sprecher der Leitstelle auf Tagblatt-Nachfrage. Probleme habe es in allen vier Landkreisen gegeben. Die Feuerwehren hätten sich ihrer Subsysteme bedient, die auch funktionierten. Allgemeine Notrufe hätten aber zu jeder Zeit bearbeitet werden können. Wie genau es zu dem Teilausfall kam und wie er behoben werden könne: Daran werde gearbeitet. Wie der Sprecher der Leitstelle außerdem sagte, sei das Unwetter schlagartig über die Region hereingebrochen. Vorwarnungen habe es nicht gegeben. Ab 23.14 liefen die Telefone heiß. Die Feuerwehr im Landkreis nahm ihre Kreiseinsatzzentrale (KEZ) um 23.45 Uhr in Betrieb, berichtete Kreisbrandrat Christoph Gasteiger. Zwölf Mann übernahmen die Koordination der Einsätze. Die KEZ hätte man angesichts der vielen Notrufe wahrscheinlich ohnehin in Betrieb genommen, sagte Gasteiger. Der Teilausfall der ILS habe aber gezeigt, wie sehr man von der Hochtechnisierung abhängt. „Wenn sie nicht funktioniert, sinkt die Perfomance und man braucht mehr Leute.“

Update 11.20 Uhr: Nach wie vor verzeichnet die Feuerwehr viele Einsätze. Es gilt unter anderem, Bäume zu beseitigen. Kreisbrandrat Christoph Gasteiger spricht von einem hohen Niveau an Einsätzen. In Emmering hat der Sturm das Dach eines Pavillon an der Schule abgedeckt. Das Gebäude ist nicht mehr betretbar. Zudem ist der Zugang zur Schule eingeschränkt und die Fahrradständer gesperrt. Das teilt Bürgermeister Floerecke mit. Die Mittagsbetreuung wird nicht stattfinden können. Mammendorfs Kommandant Christian Huber berichtet, dass ein Güterzug und eine S-Bahn liegengeblieben seien – wegen Ästen und Bäumen auf den Gleisen und in den Stromleitungen. Wichtig sei gewesen, die S-Bahn wieder flott zu machen. Dazu musste ein umgefallener Baum von der Feuerwehr unter der S-Bahn herausgezogen werden. Dann konnte der Zug zurück zur Station Malching fahren, wo die Fahrgäste aussteigen konnten. Die Mammendorfer Feuerwehr berichtet von insgesamt 27 Einsätzen.

Die Feuerwehr war im Dauereinsatz © FFW Gröbenzell

Aus Türkenfeld vermeldet Bürgermeister Emanuel Staffler, dass vor allem viele Waldwege außerhalb der Ortschaft derzeit nicht nutzbar seien. Das Aufräumen werde dauern. Auch die Stadt Fürstenfeldbruck hat es Schlimm erwischt. Feuerwehr und Bauhof sind unterwegs, um Straßen frei zu räumen. An der Amperbrücke in Fürstenfeldbruck hat der Sturm eine Trauerweide komplett zerlegt. Sie gilt als Brucker Wahrzeichen - in den Netzwerken herrscht Entsetzen.

Zelt komplett zerlegt

Maisachs Bürgermeister Hans Seidl hat noch in der Nacht und erneut am Mittwochfrüh eine Rundfahrt durch die Großgemeinde gemacht. Sein Fazit ist, „dass es vereinzelt größere Schäden gibt, in der Mehrzahl die Schäden Gott sei Dank kleiner waren“. Ewald Zechner, der neue Wirt des am Freitag startenden Volksfests, berichtet, dass das große Zelt die Nacht überstanden hat. Aber die Lounge sei beschädigt worden. Sie stehe zwar wieder, das Zeltdach habe aber Löcher. Zechner ist froh: „Wir sind glimpflich davongekommen.“ Schlimmer habe es den Steckerlfischbrater getroffen: Sein Zelt auf dem Maisacher Volksfestplatz hat es komplett zerlegt, er bittet um Hilfe bei Reparatur und Wiederaufbau.

Gute Nachrichten dagegen aus Kaltenberg. Dort kann das Ritterturnier am Freitag wie geplant starten – Unwetterschäden gibt es nicht.

In Gröbenzell schlug der Sturm besonders heftig zu. © FFW Gröbenzell

Das Freibad Mammendorf muss auf Grund des Unwetters letzter Nacht mindestens den heutigen Tag geschlossen bleiben. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage www.fzp-mammendorf.de unter „News“.

Heftiges Unwetter fegt über die Region - Folgen in Fürstenfeldbruck

Eine Trauerweide an der Amperbrücke fiel dem Sturm zum Opfer. © Stadt FFB

Das Unwetter sorgte auch im Dienstbereich der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck für zahlreiche Einsätze. Von umgestürzten Bäumen, herumliegenden Ästen bis hin zu umgestürzten Baugerüsten. Es sei zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr, aber auch zu länger anhaltenden Straßensperrungen gekommen, berichtet die Polizei in der Früh. Zudem wurde die Polizei zu mehreren Fehlalarmen an Gebäuden gerufen, die durch das Unwetter ausgelöst worden sind.

Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger Mann, der von einem umgestürzten Baum in der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck begraben wurde. Der Mann aus Adelshofen lag bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst noch bewusstlos und eingeklemmt unter dem Baum. Er konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich hat sich der 39-jährige jedoch nur leicht verletzt. Er kam mit Prellungen und Abschürfungen davon, so die Polizei.

Großer Baum stürzt auf Wohnwagen: Gewitter hat Folgen in Olching

Während des Unwetters stürzte in der Reiterstraße in Olching ein etwa 20 Meter langer Baum auf einen Wohnwagen, der unter einem Vordach geparkt war. Zu dieser Zeit befand sich der 60-jährige Eigentümer in dem Wohnwagen.

Das Vordach wurde durch den umgestürzten Baum laut Polizei auf den Wohnwagen gedrückt und der Mann eingeklemmt Anwohner versuchten den Mann aus dem Wohnwagen zu bergen. Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst versorgen ihn vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht.

Gröbenzell

Die Feuerwehr Gröbenzell zählte in der Nacht um die 60 Einsätze. Rund 50 Einsatzkräfte sind seit Mitternacht dabei, Straßen und Wege passierbar zu machen. Dabei unterstützt auch die Feuerwehr aus Biburg und des Technischen Hilfswerks aus Fürstenfeldbruck. Bereits in den frühen Morgen Stunden hat auch der Betriebshof mit den Aufräumarbeiten begonnen.

(Dieser Bericht wird immer wieder aktualisiert)