Demo fürs Klima

Von: Lisa Fischer

Fridays for future in Fürstenfeldbruck: Auf der B2 Höhe Tulpenfeld versammelten sich die Demonstranten. © Peter Weber

Deutschlandweit gingen am 23. September im Rahmen der Bewegung „Fridays for future“ Menschen auf die Straße, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Auch in Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck - In der Kreisstadt startete die Demo am Freitag um 17 Uhr auf der B2 Höhe Tulpenfeld. Es waren weniger Teilnehmer als im Vorjahr: Die Polizei sprach von maximal 70 Demonstranten, die anfangs dort zu zählen waren. Als sich jedoch nach einer Auftaktkundgebung der Zug ins Bewegung setzte, waren rund 180 Demonstranten auf dem Weg über die Amperbrücke in die Innenstadt. Dafür war die B 2 teilweise gesperrt war.

Es war die erste Klima-Demo in diesem Jahr. Die Teilnehmer hatten Plakate dabei, auf denen zum Beispiel stand: „Elektro-SUVs sind keine Lösung“. Zu Beginn der Demo am Tulpenfeld waren Zettel ausgeteilt worden, welche Sprüche gerufen werden können. Etwa „Was ich gerne hätte, sind autofreie Städte“, „Klimakrise ist bescheuert, CO2 gehört besteuert“ und „Wir sind laut, wir sind viele, haltet euch an Klimaziele“.

Am Rathaus fand gegen 18 Uhr eine Zwischenkundgebung statt. Danach wollten die Demonstranten bis zum Volksfestplatz weiterziehen, zur Abschlusskundgebung. Das Ende der Demo ist gegen 20 Uhr geplant.