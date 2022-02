Fidel, aber auch streitbar: Golden Girls kämpfen für ihre Damensauna

Von: Ingrid Zeilinger

Verkürzte Öffnungzeiten, ungünstiger Tag: Heidelore, Julia, Ingrid, Susanne, Lisa, Uschi, Pauline und Christine (v. l.) fordern, die verschlechterten Bedingungen für die Damensauna in der Amperoase wieder rückgängig zu machen. © Privat

Sie sind eine fidele Truppe, die sich nicht umsonst nach einer TV-Serie um drei umtriebige ältere Damen benannt hat. Doch die Golden Girls von Fürstenfeldbruck sind auch streitbar - aus einem bestimmten Grund.

Fürstenfeldbruck – Derzeit kämpfen sie um bessere Konditionen für ihre Damensauna – und heizen dabei dem Betreiber ziemlich ein. Seit Jahren besucht die Gruppe gesundheitsbewusster Damen zwischen 60 und 85 Jahren jeden Montag die Damensauna in der Amperoase. Doch seit Corona hat der Spaß ein Loch: Da das Hallenbad montags geschlossen ist, können die Frauen zwar schwitzen, aber vor- oder nachher nicht mehr im kühlen Nass schwimmen. Und das ist nicht das einzige Problem: Auch die Öffnungszeit der Damensauna wurde verkürzt.



Die Stadtwerke

Natürlich sind die Golden Girls deshalb beim Betreiber der Amperoase vorstellig geworden, den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. Doch dort sieht man keine Veranlassung die aktuelle Regelung zu ändern. Jetzt fühlen sich die Sauna-Freundinnen diskriminiert. Denn Montag ist der einzige Tag mit Damensauna. An allen anderen Tagen ist gemischter Betrieb.



Während der Freibadsaison konnten die Golden Girls noch ins Freibad ausweichen, erklärt Susanne Bogner. Doch das geht im Winter nicht. Und wenn es zusätzliche Schließtage gebe, etwa wegen Personalnot, würden die grundsätzlich auf einen Montag gelegt. Oft passiere das kurzfristig. Schon mehrmals seien die Damen vor verschlossenen Türen gestanden. „Man fühlt sich stiefmütterlich behandelt“, sagt Susanne Bogner.



Etwas relativiert hat sich die Ungleichheit, weil inzwischen auch die gemischte Sauna unter der Woche generell erst um 15 Uhr öffnet. Der Ärger der Golden Girls aber bleibt. Also schrieben sie an den Geschäftsführer der Stadtwerke Jan Hoppenstedt. Doch dessen Antwort mit Verweis auf Personalmangel stellte die Damen nicht zufrieden. Sie schickten einen zweiten Brief mit Hinweisen über Mängel wie defekte Duschen und Tauchbecken im Außenbereich sowie das geschlossene Dampfbad – und der Bitte, den Schließtag für das Hallenbad auf einen Tag der gemischten Sauna zu verschieben. Auch über einen Preisnachlass wegen der Einschränkungen sollte die Stadtwerke nachdenken. Das inden zumindest die Damen.



Personalnot, Corona

Der zweite Brief blieb unbeantwortet. Stadtwerke-Sprecherin Monika Lidmila erklärt, dass die Personalnot wohl noch eine Weile dauern wird. Die Personaldecke sei dünn, die Kontrolle der Coronaregeln belaste zudem. Außerdem müsse man parallel noch das Eisstadion betreiben. „Wir haben aber den einen oder anderen neuen Kollegen einstellen können und hoffen, dass sich die Situation wieder entspannt.“ Dann könnte das Bad an Montagen vielleicht wieder öffnen.

Den Montag als Schließtag wählen die Stadtwerke, weil er der besucherschwächste Tag ist. Die Damensauna sei im Schnitt 40 Prozent weniger ausgelastet als die gemischte, so Lidmila. Der Vorschlag der Sauna-Freundinnen, die Damenöffnung auf einen anderen Tag zu verlegen, fällt bei den Stadtwerken deshalb nicht auf fruchtbaren Boden. Ein Preisnachlass für die Besucherinnen sei ebenfalls nicht vorgesehen. Diese hätten ja den Vorteil, dass sie mehr Platz in der Saunalandschaft hätten. Monika Lidmila kann den Ärger der Golden Girls durchaus verstehen. „Aber die Damensauna ist sowieso ein Luxus, den viele Bäder sich gar nicht mehr leisten.“

