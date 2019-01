Finanzhaushalt: Fürstenfeldbruck muss bei Investitionen Prioritäten setzen

Seit Jahren herrscht in der Stadt ein Investitionsstau. Nun fällt er den Stadträten auf die Füße. Bei den Haushaltsberatungen wird überlegt, wo zu sparen ist oder welche Projekte zeitlich nach hinten geschoben werden.

Fürstenfeldbruck – Eine Idee: Den Wohnungsbau in eine Gesellschaft auslagern.

Setzt die Stadt alles um wie geplant, wird der Schuldenstand von derzeit 27 Millionen Euro auf 63 Millionen Euro wachsen. Der Rat von Kämmerin Susanne Moroff: Den Finanzhaushalt nicht so lassen. Prioritäten setzen, lautet die Devise. Die Frage ist, wo? „Wir haben 2019 20 Millionen Euro für Hoch- und Tiefbau eingeplant“, mahnte zuletzt Alexa Zierl (Die Partei & frei). Dazu kämen noch zehn Millionen Euro an Haushaltsresten, die vom Jahr 2018 übertragen werden. „So viel wurde noch nie realisiert.“

Zierl regte an, unwichtigere Projekte zu verschieben. Doch da wollte der Finanzausschuss nicht mitgehen. „Zu Beginn des Jahres beschließen wir, einen haushalterischen Stillstand festzulegen“, sagte Herwig Bahner (FDP). Das komme einem Offenbarungseid gleich. Er verwies auf den Viehmarktplatz, Niederbronner Platz, die Lände und den Rathausneubau. „Wir sind an diesen Punkten dort, wo wir vor fünf Jahren waren.“ Jan Halbauer (Grüne) sprang Zierl zur Seite. „Wenn die Verwaltung und ihr Chef keine Prioritätenliste machen, muss der Stadtrat es tun.“ Laut Finanzreferent Walter Schwarz (SPD) wurde in den Vorbesprechungen bereits vieles reduziert. Details müsse der Ausschuss entscheiden.

Der Viehmarktplatz, bei dem die Stadt noch auf Investorensuche ist, wurde bereits aus den Planungen für die nächsten Jahre genommen. Pflicht ist die neue Feuerwache an der Flurstraße, die Ende 2021 bezugsfertig sein soll. Auch an den Plänen zu Sanierung und Erweiterung des Rathauses wird festgehalten. Zierls Antrag, in den nächsten beiden Jahren weniger Geld einzuplanen, wurde abgelehnt. Laut OB Erich Raff (CSU) soll das Haus an der Pucher Straße, das bereits im vergangenen März abgerissen werden sollte, im Frühjahr endgültig weichen. 2024 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Danach soll das Grundstück am Niederbronnerplatz, auf dem die Bauverwaltung ausgelagert ist, zur Gegenfinanzierung verkauft werden. Halbauer schlug vor, das Areal früher zu veräußern und Büros anzumieten.

Vorziehen auf 2019 will der Ausschuss den Ausbau der Häuser in der Schwaben- und Kronprinz-Ruprecht-Straße. Schul- und Kindergartenbauten bleiben weitgehend unberührt.

Sparen will man an anderer Stelle: beim Wohnungsbau. Der Bau des Kindergartens Nord mit Wohnungen soll an eine Wohnbaugesellschaft übergeben werden – entweder die, die der Landkreis gründen will, oder eine andere. Die Stadt würde sich dann in den Kindergarten einmieten. Der Vorteil: Eine Gesellschaft kann schneller und günstiger bauen als eine Kommune und den Etat würde das um acht Millionen Euro entlasten.

Nicht davon betroffen ist ein Gebäude für das Jugendzentrum, den Abenteuerspielplatz und eine Kochküche. Auch die geplanten Wohnungen Am Sulzbogen könnten an eine Wohnbaugesellschaft übertragen werden. Hier hat sich ein Investor aufgetan, der den Hort an der neuen Grundschule West in Modulweise bauen könnte, berichtete Raff. Das würde zwar statt 1,2 nun 2,3 Millionen kosten. Dafür könne der Hort im September in Betrieb gehen und nicht erst 2021. Vorteil Nummer zwei: Am Sulzbogen bringt man 18 statt elf Wohnungen unter und spart sich Baukosten. Details sollen beider Haushaltssitzung am heutigen Dienstag bekannt werden.