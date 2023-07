Flair aus Amalfi: Brucker Autorin liest aus neuem Roman

Teilen

Roberta Gregorio stammt aus Bruck und lebt inzwischen in Italien. © Buonadonna Luigi

Die Autorin Roberta Gregorio ist am Donnerstag wieder in der Aumühle. Die 47-Jährige liest aus ihrem neuen Roman „Die Zitronenblüten von Amalfi“.

Fürstenfeldbruck - Das Buch ist der dritte Teil ihrer „Kleine Läden-Reihe“. Zuletzt war Roberta Gegorio, die in Bruck geboren ist und seit Jahren wieder in Italien lebt, vor zwei Jahren bei einer Lesung in ihrer alten Heimat. Dabei stellte sie den ersten Band vor.

In ihrem neuen Buch dreht sich alles um Diletta, die in dem malerischen Küstenörtchen Amalfi einen Zitronenladen besitzt. Die Ankunft eines Engländers im Ort wirbelt ihr (Liebes-) Leben gehörig durcheinander. Es geht aber nicht nur um Sommer, Sonne und Italien-Feeling, sondern durchaus auch um ernste Themen. „Im wundervollen Rahmen der Amalfi-Küste lässt sich das aber gleich viel besser ertragen“, sagt die Autorin im Tagblatt-Interview. Überhaupt Amalfi: „Für mich der Inbegriff der landschaftlichen Schönheit. Ich liebe es, wie spektakulär der Steilhang auf das Mittelmeer trifft“, schwärmt die gebürtige Bruckerin.

Eine Lesung in der alten Heimat ist für Roberta Gregorio übrigens immer etwas Besonderes. „Mein Herz schlägt höher, wenn ich dort lesen darf, wo alles angefangen“, sagt sie. Hierbei spricht sie der Stadt Fürstenfeldbruck und der Bibliothek in der Aumühle einen Dank für die Einladung aus.

Gedanklich steckt sie schon im nächsten Werk. Viel wird natürlich nicht verraten, aber es wird sich im Mittelmeer-Raum abspielen. „Vielleicht mal wieder, um eine Insel zu besuchen, die ich ganz reizend finde.“ Und wer das noch nicht entdeckt hat: Hinter dem Pseudonym Giulia Romanelli steckt ebenfalls Roberta Gregorio. Auch diese Romane finden eine immer größere Leserschaft, worüber sie „sehr glücklich“ ist.

Die Lesung in der Stadtbibliothek Aumühle beginnt diesen Donnerstag um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive einer Leckerei aus Zitronen zehn Euro.