Streit um Nennung des Biodrom-Projekts in den Fursty-Plänen

Von: Lisa Fischer

Das Fliegerhorst-Areal © Archivfoto

Bei der Konversion Fliegerhorst ist die Stadt einen kleinen Schritt weiter. Der Auslobungstext für den Wettbewerb ist abgesegnet. Aus den Reihen der BBV gab es Proteste zu einem konkreten Projekt.

Fürstenfeldbruck – Dass ein Technologiepark auf dem Fliegerhorst-Areal entstehen könnte, ist schon länger bekannt. Er soll sich über jeweils einen Teil der Fläche der Stadt Fürstenfeldbruck und der Gemeinde Maisach erstrecken. Parallel zu den Vorbereitungen zum Wettbewerb hat sich eine Vorhabenträgerschaft aus Vertretern der TU München und Sponsoren gebildet, die sich einen solchen Campus vorstellen können. Dieses Vorhaben wurde auch in den Auslobungstext für den Wettbewerb aufgenommen.

Zyklotron bleibt drin

An dem späteren Technologiestandort soll ein „Hochleistungs-Zyklotron geplant und errichtet“ werden heißt es in der Entwurfsvorlage des Auslobungstextes. Andreas Rothenberger (BBV) war das viel zu detailliert. „Ich verstehe nicht, warum der Text an dieser Stelle so konkret wird und in anderen Passagen nicht“, wandte er sich an Konversionsmanagerin Nadja Kripgans und Stadtbaumeister Johannes Dachsel.

Erst mehr Infos

Eine Infoveranstaltung zum Technologiepark sei erst in den kommenden Tagen – also nach der Ausschusssitzung und vor der OB-Stichwahl – geplant, so Rothenberger. Erst danach sei es sinnvoll abzustimmen, ob man das Hochleistungs-Zyklotron im Auslobungstext aufgeführt haben möchte. Die BBV sei nicht von vorneherein gegen den Technologiecampus und die Möglichkeit, dort ein Hochleistungs-Zyklotron zu errichten, betonte Rothenberger. Doch die Infoveranstaltung müsse vor einem solchen Beschluss erfolgen.

Seit Dezember

Rothenberger beantragte, die Passagen, in denen das Zyklotron genannt wird, zu streichen. Dies wurde bei einem Patt – sechs Stimmen von BBV und ÖDP und Grüne gegen sechs Stimmen von CSU, FW und FDP – abgelehnt.

Zuvor hatte Hermine Kusch (BBV) nach einstündiger Diskussion erfolglos beantragt, den Tagesordnungspunkt abzusetzen und auf einen Termin nach der Stichwahl zu verschieben. Man habe sich durch den Wahlkampf nicht ausreichend mit dem Entwurfstext auseinandersetzen können. Kripgans entgegnete, dass eine erneute Aufschiebung kostbare Zeit verschlingen würde. OB Erich Raff (CSU) meinte sichtbar verärgert, dass man als Stadtratsmitglied seit Dezember sehr wohl die Zeit dafür hätte finden können.

S-Bahn und B 471

Änderungen hatte Thomas Brückner (Grüne) zusammengetragen. Er sprach sich dafür aus, einen S-Bahn-Anschluss des Fliegerhorst-Areals mitaufzunehmen. Schon im Programm „Bahnausbau Region München“ des Bayerischen Verkehrsministeriums sei ein S-Bahn-Anschluss vorgesehen. „Dann sollten auch wir den Anschluss in den Wettbewerbstext aufnehmen.“

Zudem sollte die Passage, in der ein drei- bis vierspuriger Ausbau der B 471 vorgesehen ist, gestrichen werden, forderte Brückner. Raff entgegnete, dass nun nicht der Zeitpunkt sei, jedes Detail aus dem Entwurfstext, in dem in den vergangenen Monaten viel Arbeit geflossen sei, zu hinterfragen und zu diskutieren.

Die Kapelle

Mehr Erfolg hatte Andreas Lohde (CSU): Seine Anmerkung, beim Gebäudebestand und Denkmalschutz die Fliegerhorstkapelle und das Higginsgebäude als identitäts-stiftende Gebäude aufzuführen, notierte sich Kripgans. Insgesamt, betonte die Konversionsmanagerin immer wieder, handle es sich bei dem Auslobungstext um eine tragende Grundidee und die Frage, wie das Ganze einmal aussehen kann.

Erich Raff fügte kurz vor der Abstimmung an, dass auch der Stadtrat dem Auslobungstext noch zustimmen muss. Am Ende wurde der Entwurf mit 10:2 Stimmen verabschiedet.

