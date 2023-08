Gewitterwolke und Donnerblitz: Das waren die ersten Jagdbomber auf Fursty

Fliegerhorst FFB

Ihre glanzvollen Zeiten sind vorüber. Doch noch immer stehen ausgemusterte Flugzeuge der Luftwaffe auf dem Brucker Fliegerhorst. In einer Serie werden sie vorgestellt.

Fürstenfeldbruck – Einige Stadtratsmitglieder würden diese Zeitzeugen aus Stahl gerne in Fürstenfeldbruck behalten – auch nach dem Abzug der Bundeswehr. Denn jedes dieser Flugzeuge erzählt seine eigene Geschichte.

„Gewitterwolke“ („Thunderstreak“) und „Donnerblitz“ („Thunderflash“) hießen die neuen Flugzeuge aus US-Produktion, die am 24. September 1956 nach einer Überführung von Georgia über Labrador, Island und England erstmals der deutschen Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Am gleichen Tag übernahm die Luftwaffe die T-Birds „T-33“ auf dem Brucker Fliegerhorst (wie berichtet).

Allein schon aus den Namen „Thunderstreak“ und „Thunderflash“ wird ersichtlich, dass es mit der Harmlosigkeit des Schulungsflugzeuges T-33 bei der Luftwaffe vorbei war. Hersteller der Republic F-84 F (Thunderstreak) und des RF-84 F (Thunderflash) war der US-Riese Republic Aviation Company.

+ Eine F-84 F der US Air Force kurz nach dem Start. Deutlich zu sehen die Abgasfahne aus der Feststoffrakete, die zum Starten nötig war. © ARCHIV HELMUT PREDESCHLY

20 Maschinen in Bruck zwischengeparkt

Die Flugzeuge läuteten das Jagdbomber-Zeitalter der weniger als ein Jahr zuvor gegründeten Bundeswehr ein. Insgesamt erhielt die Luftwaffe 450 Maschinen der F-84 F, die nach anfänglicher Verwendung als Jäger wegen fehlender Wendigkeit nur als Jagdbomber in unterschiedlichen Geschwadern eingesetzt wurden. Die offizielle Übergabe der ersten 20 Maschinen mit deutschem Hoheitsabzeichen erfolgte am 13. November 1956. Sie waren nur knapp ein Jahr lang in Fursty stationiert und sollten ursprünglich an die Waffenschule 30, dem späteren Jagdbombergeschwader 33 in Büchel (Rheinland-Pfalz) übergeben werden. Die Baumaßnahmen auf dem dortigen Flugplatz erforderten aber eine vorübergehende Abstellung in Bruck.

Rund 34 Flugstunden war für die Ausbildung auf den neuen, einsitzigen Maschinen vorgesehen – zumindest für Piloten, die schon andere Flugzeugmuster geflogen sind. Nach elf Stunden für die Umschulung wurde die restliche Zeit für Kunstflug, Verbands- und Instrumentenflug sowie für die Navigation verwendet.

Rakete half beim notwendigen Anschub

Sonderlich beliebt waren die 1100 Stundenkilometer schnellen F-84-Bomber bei den Piloten nicht. Das lag vor allem am schwachen Schub der Triebwerke, der bei extremen Flugmanövern schnell zum Strömungsabriss führte. Vor allem im voll beladenen Zustand musste die Startbahn lang genug sein. „Wenn das, wie in Fursty, nicht der Fall war, behalf man sich während der Startphase mit einer Feststoffrakete, die den erforderlichen Schub, aber auch eine deutlich sichtbare Qualmwolke erzeugte“, erinnert sich der frühere Pilot Harald Meyer, der sich heute um die Militärhistorische Sammlung des Fliegerhorstes kümmert.

Eine andere Funktion hatten die F-84 F in der Version als Aufklärer, sie trugen deswegen ein „R“ für „Reconnaissance“ vor der Typenbezeichnung. Mit sechs am unteren Rumpf befestigten Hochgeschwindigkeitskameras konnten seitwärts, nach vorne und hinten Aufnahmen gemacht werden. „Die Auflösung war für damalige Verhältnisse so gut, dass man im Schlosshof von Herrenchiemsee die 30 mal 30 Zentimeter großen Bodenfliesen erkennen konnte“, berichtet der Fursty-Historiker Meyer.

Aufklärungsflüge an der Grenze zur DDR

Anders als heute war eine Echtzeit-Auswertung aber nicht möglich, die Filme mussten nach der Landung entnommen und dann schnellstmöglich entwickelt werden. Häufiges Einsatzgebiet der Thunderflash-Flugzeuge war die damalige innerdeutsche Grenze, weil sie auch die Grenze zum Gebiet des Warschauer Pakts darstellte. Gelegentlich kam es auch zum Eindringen in dessen Luftraum, was regelmäßig unverzügliche Abfang-Einsätze der DDR- oder der tschechoslowakischen Luftstreitkräfte provozierte.

+ Die Republic F-84 F steht etwas versteckt vor dem Offizierscasino im südlichen Teil der Kaserne. Davor stehen die Ehemaligen (v.l.) Mike Weber, Harald Meyer und Henning Remmers, die auch die Militärhistorische Sammlung auf Fursty betreiben. © mjk

Die Piloten waren immer „unafraid, alone and unarmed („furchtlos, allein und unbewaffnet“), betont Meyer. Von den 108 an die Luftwaffe übergebenen RF-84 F Maschinen gingen rund ein Drittel als Totalschaden in die Geschichtsbücher ein. Bei den Thunderstreaks waren es prozentual sogar noch mehr.

Absturz über Fürstenfeldbruck

Einer der Abstürze war besonders tragisch: Am 5. April 1957 startete der US-Amerikaner Captain Richard Higgins mit einer deutschen F-84 F zu einem Werkstattflug. Infolge eines technischen Defekts am Triebwerk über der Stadt Fürstenfeldbruck stürzte seine Maschine ab. Zuvor steuerte Higgins sie noch über unbewohntes Gebiet. Der Rettungsausstieg mit dem Schleudersitz misslang dann jedoch wegen zu geringer Flughöhe und kostete dem Vater dreier Kinder das Leben. Neben diversen anderen Ehrungen trägt heute eine Schule, eine Straße sowie das Gebäude, in dem die Militärhistorische Sammlung des Fliegerhorstes untergebracht ist, den Namen von Captain Richard Higgins. Am 31. August 1966 wurden die letzten deutschen Aufklärer zu Gunsten der neu eingeführten F-104 Starfighter an andere Nationen abgegeben.

