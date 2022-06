Darum ehrt man den General, der nie in Fursty war

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Der Gedenkstein für den hochdekorierten US-General Henry Arnold liegt am Rand des Air-Force-Platzes neben einer Phantom F-4 des Neuburger Jagdgeschwaders 74. © mjk

Fast etwas unscheinbar am Rand des Air-Force-Platzes liegt, leicht angekippt, ein Gedenkstein. An wen erinnert er?

Fürstenfeldbruck – Die dunkle Metallplatte mit den hell polierten Buchstaben erinnert an Henry Arnold, General der Luftwaffe, dazu sein Geburts- und Todesjahr.

Der Fursty-Historiker Harald Meyer weiß mehr: „Arnold war als Fünfsterner ranghöchster General der Amerikaner. Als erster Oberbefehlshaber der neu aufgestellten United States Army Air Force (USAAF) gilt er als Gründer der Air Force“. Mit dieser Reform gehörten die Flugzeuge fortan nicht mehr der U. S. Army, sondern der Air Force. Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges kümmerte sich der West Point-Absolvent maßgeblich um die zahlenmäßig massive Aufstockung von Soldaten und Flugzeugen der Air Force.

Am Beginn seiner Karriere war Arnold selbst Pilot, ließ sich aber nach mehreren Abstürzen vom Flugdienst entbinden. Mit der Beförderung zum General of the Army 1944 war er der einzige Fünf-Sterne-General der Army Air Force, die ab 1947 nurmehr Air Force hieß. Nach seinem Tod erhielt General Arnold ein Staatsbegräbnis auf dem berühmten Soldatenfriedhof Arlington westlich von Washington.

„Ich vermute, dass der Gedenkstein nach Arnolds Tod errichtet wurde“, sagt Harald Meyer. „Auf jeden Fall aber noch zu der Zeit, in der die Amerikaner Hausherren auf dem Fliegerhorst waren.“ Passenderweise heißt der Platz, der von den beiden Kampfflugzeugen Tornado und Phantom und anderem militärischen Großgerät umgeben ist und auf dem die Luftwaffe Appelle veranstaltet, Air-Force-Platz.

Die Serie

Den Alten Tower, die Fliegerhorstkirche, den Kilometerbau: Diese Gebäude auf dem Fliegerhorst kennen die meisten. Doch auf dem Areal befinden sich viele unbekannte Orte. Das Tagblatt stellt sie in einer Serie vor.

