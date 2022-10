Erinnerung an die Grundschule für Soldatenkinder im Fliegerhorst

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Henning Remmers, Co-Vorstand der Traditionsgemeinschaft Fursty, im Treppenhaus des Higgins-Gebäudes: Das zusätzliche Treppengeländer als Fallschutz ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Gebäude einst als Schule genutzt war. © Kronenbitter

Kinderbetreuung auf Militärgelände: Für die Amerikaner war das völlig normal. Zu Besatzungszeiten gab es auf dem Fliegerhorst eine Grundschule. Ein Relikt ist immer noch im Captain-Higgins-Gebäude zu sehen.

Fürstenfeldbruck – Zu Zeiten der US-Streitkräfte war die Kinderbetreuung auf dem Fliegerhorst üblich. Ein auf der Straßenseite olivgrünes Gebäude wurde um 1948 rund 150 Meter hinter der heutigen Hauptwache zu genau diesem Zweck erbaut: Es beherbergte die Grundschule für die amerikanischen Soldatenkinder. Denn eine englischsprachige Schule gab es im Landkreis nicht.

Das eigenartige Treppengeländer führt bei Besuchern des Fliegerhorstmuseums im Captain Higgins-Gebäude immer wieder zu Nachfragen. Wenn es nicht Querstreben hätte, könnte man fast meinen, es sei eine Rutsche neben dem eigentlichen Geländer. Vielmehr soll es aber das Rutschen, genauer gesagt Unfälle verhindern, wenn doch ein Kind auf die Idee käme, auf dem Handlauf nach unten zu rutschen. Dieses kuriose Relikt aus der Erbauungszeit existiert noch heute und beweist die Nutzung als Kindereinrichtung.

Andere Anforderung

„Die Grundanforderungen an eine amerikanische Kaserne waren und sind auch heute noch völlig anders als bei den Deutschen“, sagt Henning Remmers, der mit einigen Mitstreitern das Museum im selben Gebäude betreibt. Die Amerikaner finden bis heute in ihren Kasernen alles, was sie zum Leben brauchen – vom Kino bis zu Einkaufsmärkten. So auch eine Schule.

„Vor der Fertigstellung des Gebäudes wurden die Soldatenkinder mit Bussen in die Schule der McGraw-Kaserne nach München gebracht“, berichtet Remmers. Ihre Erziehung wollte man nicht möglicherweise „NS-belasteten“ Lehrern überlassen. Das „Academics“ genannte Gebäude diente aber auch dem Lehrbetrieb der in der Kaserne stationierten Einheiten. Große Fenster und ein Innenhof sollten für eine gute Beleuchtung sorgen.

Ab 1952 wurden vier Jahre auch Soldaten „neutraler Drittländer“ unterrichtet. „Diese Länder gehörten politisch gesehen weder zum Westen noch zum Osten“, erklärt Remmers. Ziel sei es gewesen, die Fluglehrer in der Auftragstaktik der NATO-Doktrin zu unterrichten, um das westliche Verteidigungsbündnis zu stärken.

Kampfbeobachter

Nachdem sich die Amerikaner samt ihren Schulkindern aus Fursty zurückgezogen hatten, wurde der Bau, der auf der westlichen Fassade mit einem Ockerton eine ganz andere Farbe hat, 1968 als Lehrgebäude für die Ausbildung von Navigatoren und Aerodynamikern genutzt. „Phantom-Backseater“, also Piloten, die bei dem zweisitzigen Bomber auf dem hinteren Platz im Cockpit saßen, wurden dort als Kampfbeobachter ausgebildet. Bis zum Jahr 1973 unterrichtete hier auch Remmers als Lehr- und Prüfstabsoffizier junge Pilotenanwärter. Parallel durfte Remmers, der später als Militärattaché nach Oslo wechselte, nach wie vor selbst mit der Fiat G-91 fliegen.

Erst seit dem Jahr 2000 trägt das Gebäude den Namen Captain Higgins. Die Luftwaffe ehrt damit den Piloten Richard Higgins, der sein abstürzendes Flugzeug noch an der Wohnbebauung vorbei steuerte – und das mit seinem eigenen Leben bezahlte.

Jahrzehnte später wird die Kinderbetreuung auch in deutschen Kasernen eingeführt, zum Beispiel im Neuburger Fliegerhorst, wo es seit wenigen Jahren den Kindergarten „Luftikus“ für die Soldatenkinder gibt. Dies soll der Vereinbarkeit von Familie und (Soldaten-)Beruf dienen. Das amerikanische Treppengeländer gibt es freilich nirgends mehr.

