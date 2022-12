Fliegerhorst-Konversion: Weitere Fördergelder beantragt

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Die Stadt beantragt auch für das kommende Jahr Städtebaufördermittel für die Konversion des Fliegerhorstes.

Fürstenfeldbruck – Einen entsprechenden Antrag segnete der Stadtrat einstimmig ab. Mit den öffentlichen Geldern – für 2023 werden 560 000 Euro an förderfähigen Kosten angegeben – will die Stadt ein Gutachten für ein Gewerbeentwicklungskonzept, Wertgutachten sowie den städtebaulichen Wettbewerb mit Öffentlichkeitsbeteiligung in Auftrag geben.

Alexa Zierl (ÖDP) kritisierte, dass das Gutachten für erneuerbare Energien wieder um ein Jahr geschoben wird. Wettbewerb und Gutachten sollten zusammenhängend betrachtet werden. Dieses sei nicht mehr rechtzeitig abzuschließen, erklärte OB Erich Raff. Daher die Verschiebung.

„Manchmal müsste man sich als Stadtrat damit befassen, wie ein städtebaulicher Wettbewerb funktioniert“, entgegnete Philipp Heimerl (SPD). Hier gehe es noch nicht um konkrete Gebäude und ihre Energieversorgung, sondern um einen Plan, wie Flächen für Wohnen und Gewerbe sinnvoll angeordnet werden können. Man werde im Nachgang noch viele Gutachten brauchen.

Im Fokus ist auch das Thema Tiefengeothermie. Wie OB Raff berichtete, hole man mit den Stadtwerken und der Gemeinde Maisach derzeit ein Angebot ein. Denn hierfür gebe es ein eigenes Förderprogramm, für das man sich bewerben könne, wenn die Kosten feststehen. imu

