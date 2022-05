Flüchtlinge in Turnhallen: Bald soll Verlegung in kleinere Unterkünfte beginnen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

In vielen Städten und Landkreisen ist es längst Realität: Flüchtlinge werden in Turnhallen untergebracht. © dpa

Die Zeit, die sie in Turnhallen ausharren müssen, soll für ukrainische Flüchtlinge bald vorbei sein. In etwa zwei Wochen will das Landratsamt damit beginnen, sie in in kleinere Unterkünfte zu verlegen.

Wann die Hallen wieder für den Sport zur Verfügung stehen, ist allerdings noch offen.



Die Eltern des Brucker Viscardi-Gymnasiums hatten sich beklagt, dass an ihrer Schule seit einiger Zeit der Sportunterricht ausfällt beziehungsweise nur rudimentär möglich ist. Grund: In der Halle leben 84 Flüchtlinge aus der Ukraine. Ebenfalls belegt sind Hallen in Eichenau (94 Personen) und Adelshofen (62) sowie das Polariom in Germering (31). Letzteres ist eine Eishalle und wird als solche derzeit ohnehin nicht genutzt.

Nur als Notlösung gedacht

Eine Sprecherin des Landratsamts erklärt nun auf Anfrage, dass die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in Turnhallen nur eine Notlösung ist. „Natürlich sind wir bemüht, die Hallen wieder zu räumen.“ In zwei Wochen solle damit begonnen werden. Das sei möglich, weil der Zustrom an Geflüchteten eher rückläufig sei. Zuletzt etwa kamen 100 angekündigte Geflüchtete nie an. Außerdem hat sich eine Sorge bislang nicht bewahrheitet: Dass die 1667 privat untergebrachten Ukrainer ihre Unterkünfte verlassen müssen und scharenweise beim Landratsamt auftauchen. Insgesamt leben derzeit etwas über 2330 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis, 127 davon in der Dependance des Ankerzentrums der Regierung von Oberbayern am Fliegerhorst.

Kleine Unterkünfte

Damit ergibt sich eine gewisse Entspannung. Gleichzeitig wurden im Hintergrund kleinere Unterkünfte auf den Weg gebracht. Dazu gehört etwa eine komplette neue, größere, Container-Anlage. Nach Tagblatt-Information könnte diese in Germering liegen, was offiziell aber noch nicht bestätigt wurde. Desweiteren sollen die in den Hallen untergebrachten Menschen auf bereits bestehende Flüchtlingsheime verteilt werden.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Insgesamt konzentriere sich das Landratsamt trotzdem auf größere Einheiten. Ein Einbett-Zimmer helfe angesichts der Dimensionen kaum weiter, hieß es. Den genauen Zeithorizont des Umzugs könne man jetzt noch nicht benennen. Das hängt auch davon ab, ob in einer Sporthalle Renovierungsbedarf entstanden ist oder nicht. Und klar ist: Sollten die privat Untergebrachten doch noch zum Landratsamt strömen, könnten die Umzugspläne schnell wieder Makulatur sein.

Drei-Monats-Frist für Neuregistrierung



Insgesamt steht dem Landratsamt sowie dem Jobcenter jetzt die Neuregistrierung in den neuen Rechtskreis bevor. Sprich: Ukrainer raus aus dem Asylbewerberleistungsgesetz und rein in die Sozialgesetzgebung und ins Jobcenter. Das bringe erheblichen Aufwand mit sich, sagte die Sprecherin, wobei es beim Thema Datentransport von einer in die andere Behörde positive Anzeichen gebe. Zuletzt war befürchtet, dass der Datenschutz einer Weitergabe im Weg stehen könnte (wie es sonst so üblich ist).



Zudem gebe es eine Übergangszeit von drei Monaten. Weiter ungeklärt sei rein rechtlich betrachtet die Frage, wer für die Unterbringung der Geflüchteten dann offiziell zuständig ist. Man rechne im Moment aber damit, dass alles so weiter geht wie bisher. Flüchtlinge, die in die Sozialgesetzgebung migriert wurden, gelten dann eben als so genannte Fehlbeleger und dürfen weiter in den Unterkünften des Landkreises bleiben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.