Kleiderkammer für Flüchtlinge zieht ins ehemalige Modehaus Kohl

Von: Ingrid Zeilinger

Die Kleiderkammer des Vereins „Brucker helfen der Ukraine“ öffnet nun im ehemaligen Modehaus Kohl. Katrin Rizzi von der Bürgerstiftung (v.l.), Jürgen Hoffmann und Moritz Hickethier räumen noch ein. © Weber

Eigentlich sollte die Kleiderkammer des Vereins „Brucker helfen der Ukraine“ eine befristete Aktion sein. Doch die Nachfrage ist nach wie vor hoch.

Fürstenfeldbruck – Da die Tenne in Fürstenfeld für andere Veranstaltungen benötigt wird, ist die Kammer ins frühere Modehaus Kohl umgezogen. Dort soll es auch eine Essensausgabe geben.

Als die ersten Menschen vor dem Krieg in der Ukraine flohen, bildete sich in Fürstenfeldbruck schnell eine Gruppe, die helfen wollte. Hilfsgüter wurden gesammelt und mit dem Laster an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung war so groß, dass man in der Tenne des Veranstaltungsforums eine Kleiderkammer einrichtete. Und die war gut besucht von ukrainischen Bürgern und ihren Paten.

„Es war immer klar, dass die Räume nur zeitlich befristet zur Verfügung stehen“, sagt Andreas Rothenberger vom Verein „Brucker helfen der Ukraine“. Da er dort auch eine Schnellteststation betrieb, konnte er die Kleiderkammer dort nutzen.

Ukraine-Hilfe: Kleidung wird gebraucht

Bis 23. März konnten die Helfer bleiben. Doch nun wird die Tenne wieder für Veranstaltungen in Fürstenfeld gebraucht. Der Ostermarkt war schon, weitere folgen. „Es war der Plan, die Hilfsaktion dann wieder zu beenden“, sagt Rothenberger. „Doch sie hat so viel Fahrt aufgenommen, dass wir nicht aufhören können.“ Also suchte man neue Räume und wurde fündig: Das Lager für die Hilfsgüter, die an die Grenze gebracht werden, ist nun in einer Halle der Hofmetzgerei Braumiller in Biburg. Und die Kleiderkammer hat im ehemaligen Modehaus Kohl ihr neues Zuhause gefunden – und das mindestens für drei bis vier Monate.

In der Kammer können die ukrainischen Flüchtlinge mitnehmen, was sie zum Anziehen brauchen. Der Bedarf ist da, berichtet Rothenberger. Sogar aus dem Landkreis und dem westlichen München kommen Menschen. Erst kürzlich kam ein Bus mit Flüchtlingen aus Eichenau, um sich Kleidung zu holen.

Dabei ist den Helfern aufgefallen, dass viele – gerade wenn sie zum ersten Mal kommen, auch Hunger haben. Daher plant der Verein mit der Brucker Tafel im Modehaus auch eine Essensausgabe auf die Beine zu stellen – am liebsten parallel zu den Öffnungszeiten täglich von 13 bis 19 Uhr. Aber Details müssen noch geklärt werden. „Es gibt auch Bedürftige vor Ort, die dürfen natürlich nicht zu kurz kommen“, sagt Rothenberger.

Über sein Netzwerk organisiert er auch Essensspenden – teils von Landwirten –, um Familien und auch die Corona-Nachbarschaftshilfe im ehemaligen Hotel Hasenheide, das als Unterkunft für geflüchtete Ukrainer dient, zu versorgen. Das wolle der Verein tun, bis Landkreis und Stadt hier einspringen könnten.

Ukraine-Hilfe: Vier Projekte - Helfer gesucht

Kleiderkammer und Essensversorgung sind zwei von derzeit vier Projekten des Brucker Ukraine-Hilfsnetzwerks. Weiterhin schickt das Team zudem pro Woche einen Lastwagen voll Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze. Und auch um Zusammenführungen von Familien kümmert sich der Verein, wenn etwa ein Teil der Familie bereits hier untergekommen ist und die nächsten Mitglieder das Land verlassen.

Um all das zu stemmen, braucht der Verein noch Helfer. Ein Kernteam von 20 Menschen kümmert sich um den Betrieb in der Kleiderkammer. Ein Pool von 50 Helfern wäre gut, um täglich die beiden Schichten von 13 bis 16 Uhr und 16 bis 19 Uhr abzudecken. Wer helfen möchte, kann sich per E-Mail an info@brucker-helfen-der-ukraine.de melden.

