„Nur vereinzelt freie Plätze“: Flüchtlings-Situation bleibt sehr angespannt

Im Ankerzentrum am Fliegerhorst sind derzeit 740 Personen untergebracht. archi © weber

Die Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis ist sehr angespannt. Das sagt eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage.

Landkreis – Die Lage sei vergleichbar der in anderen Landkreisen im Ballungsraum München.

„In den Unterkünften unseres Landkreises sind nur noch vereinzelte freie Plätze verfügbar“, sagt die Sprecherin. Nach wie vor unternehme die Kreisverwaltung alle denkbaren Anstrengungen, um Wohnraum für Flüchtlinge zu akquirieren. „Allerdings ist auch hier die angespannte Wohnraumsituation in den jeweiligen Städten und Gemeinden im Landkreis deutlich zu spüren.“

Der Landkreis Fürstenfeldbruck habe nach wie vor 4,7 Prozent der in Oberbayern unterzubringenden Flüchtlinge aufzunehmen, erklärt die Sprecherin der Kreisbehörde. Nach aktueller Quotenberechnung hab der Landkreis bei den Geflüchteten aus Drittstaaten (außer Ukraine!) sein Unterbringungs-Soll mit knapp unter 100 Prozent annähernd erfüllt. Im Bereich der Ukraine-Geflüchteten liege mit 110 Prozent hingegen eine Quoten-Übererfüllung vor.

Zukunft des Ankerzentrums offen

Ein Problem: Die Zukunft der großen Einrichtung (Ankerzentrum) am Fliegerhorst ist nach wie vor offen. Derzeit werden dem Landkreis 1000 Plätze auf seine Quote angerechnet. „Sollte die bestehende Vereinbarung zwischen Freistaat und Stadtüber das Jahresende hinaus nicht verlängert werden, müsste der Landkreis somit ab dem kommenden Jahr 1.000 Plätze zusätzlich schaffen“, sagt die Sprecherin.

Laut der Regierung von Oberbayern müsse die Erstanlaufstelle für Ukraine-Geflüchtete in München derzeit wöchentlich 100 Personen in andere Unterkünfte abverlegen. Diese würden auf die einzelnen Landkreise in Oberbayern verteilt.

Neue Unterkünfte geplant

Hingegen bewegten sich die Abverlegungen Geflüchteter aus anderen Nationen (außer Ukraine!) auf einem etwas niedrigeren Niveau. „Wir werten dies jedoch nur allenfalls als eine Momentaufnahme“, sagt die Sprecherin. Zumal die Regierung unmissverständlich darauf hinweise, dass bei einem erneuten Anstieg der Zugangszahlen die Zuweisungen sofort wieder erhöht werden müssten. Die Sprecherin: „Von einer Entspannung kann daher keine Rede sein.“

Neue Unterkünfte geplant sind derzeit unter anderem in Mammendorf (Container-Siedlung) und in Puchheim (Erweiterung Siemensstraße). Weitere Akquisen laufen.

In den Sammel-Unterkünften des Landratsamtes leben derzeit über 860 Ukrainer. Privat im Landkreis sind derzeit nicht ganz 1000 Ukrainer untergebracht. Insgesamt beherbergt der Landkreis in seinen diversen Unterkünften derzeit über 2000 Personen (Ukraine und alle Herkunftsländer). Im Ankerzentrum leben derzeit 740 Personen (keine Ukrainer). st

