Finanzlücke: Stadt rettet Flüchtlingshilfe im Haus Hasenheide

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Viele ukrainische Flüchtlinge und Ehrenamtliche der Corona-Nachbarschaftshilfe kamen zur Stadtratssitzung. Dem Tagesordnungspunkt durften sie nicht beiwohnen, da er nichtöffentlich besprochen wurde. © imu

Wirbel um das Haus Hasenheide: Aufgrund einer Finanzlücke drohte dem ehrenamtlichen Engagement der Corona-Nachbarschaftshilfe für die ukrainischen Flüchtlinge das Aus. Nun springt die Stadt ein.

Fürstenfeldbruck – Viele ukrainische Bürger und Mitglieder der Corona-Nachbarschaftshilfe waren am Dienstag zur Stadtratssitzung gekommen. Ihre Sorge: Das Haus Hasenheide, derzeit Anlaufstelle für Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet, könnte geschlossen werden. Mit Fahnen und Aufklebern auf der Jacke standen sie im Kleinen Saal des Veranstaltungsforums, bevor die Stadträte nichtöffentlich über einen Dringlichkeitsantrag mehrerer Fraktionen berieten. Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz versuchte, die Menschen zu beruhigen. „Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie in der nächsten Zeit aus diesem Haus geworfen werden.“

Das Hotel Hasenheide

Seit knapp einem Jahr betreut die Corona-Nachbarschaftshilfe die Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Hasenheide. Die Obdachlosenunterkunft der Stadt wird seit Kriegsbeginn vorrangig für die Flüchtlingsarbeit genutzt. Das Problem: Durch den Rechtskreiswechsel am 1. Juni 2022 vom Asyl- zum Sozialrecht, haben sich Zuständigkeiten und Abrechnungsmodalitäten verändert. Die Corona-Nachbarschaftshilfe geht in Vorleistung. Die Stadt müsse die Kosten beim Landkreis und Jobcenter einreichen, erklärte OB Erich Raff dem Tagblatt. „Diese Zahlungen kommen zeitverzögert. Daher ist der Verein in finanzielle Schieflage geraten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Monika Graf, Vorsitzende der Corona-Nachbarschaftshilfe, bestätigt, dass die laufenden Kosten für den März nicht mehr hätten beglichen können. „Wir hätten zum 1. März zusperren müssen.“ Ein Großteil der Ausgaben sind Personalkosten, etwa für eine Traumatherapeutin, Übersetzer und Menschen, die bei der Eingliederung in den Beruf helfen, mit Jobcenter und Behörden verhandeln. Diese Arbeits sei wichtig, betont Graf. „Die Ukrainer sind ein stolzes Volk, sie wollen nicht von öffentlichen Geldern abhängig sein.“

In Anstellung gebracht

49 Prozent der arbeitsfähigen Ukrainer habe man in eine Festanstellung gebracht: „Sie reinigen die Linienbusse, arbeiten in Altenheimen und in sechs Restaurants in der Küche.“ Alle Angebote habe man so ausgerichtet, dass sie mit den zu erwartenden Geldern finanzierbar seien. Doch dann seien die Gelder nicht mehr geflossen.

Die Fraktionen von BBV, Freie Wähler, SPD, ÖDP und Die Partei forderten daher in ihrem Dringlichkeitsantrag, dass die Stadt 75 000 Euro bereitstellt, um den Betrieb bis Mai sicherzustellen. Zudem soll sich mit Landratsamt, Sozialamt, Jobcenter und Regierung von Oberbayern eine vertraglich gesicherte Vereinbarung zur Sicherung der Asylarbeit aushandeln.

Defizit übernommen

Bis in die Nacht hinein berieten die Stadträte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Ergebnis: Die Stadt übernimmt das Defizit bis Ende Mai. „Das Haus wird nicht geschlossen“, betonte Raff auch am Tag danach. „Frau Graf kann so weiterarbeiten wie bisher.“ Und auch Geflüchtete würden in den nächsten Wochen weiterhin aufgenommen. „Das Haus ist eine Obdachlosenunterkunft der Stadt, und nach ihrem Status sind sie obdachlos.“

Genauere Betrachtung

Die im Raum stehende Summe bedürfe noch einer genaueren Betrachtung, heißt es aus der Stadt. Da noch keine Belege vorliegen, könne keine genaue Aussage getroffen werden. Die ausstehende Kostenaufstellung des Vereins soll im März im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport vorgestellt werden. Dann will man über eine mögliche künftige finanzielle Unterstützung der Corona-Nachbarschaftshilfe entscheiden.

Langfristig müsse man jedoch überlegen, wie es mit dem Haus Hasenheide weitergehe, sagt OB Raff. Denn dauerhaft könne man es nicht ausschließlich mit ukrainischen Geflüchteten befüllen. Hier müsse man daher mit dem Landkreis über die Unterbringung sprechen. Monika Graf ist erleichtert, dass ihr Team die Arbeit fortsetzen kann. „Die Unterstützung ist für die Menschen sehr wertvoll.“ Und es sei vertraglich vereinbart, dass man für Obdachlose im Notfall kurzfristig Zimmer bereitstelle. So bleibt niemand auf der Straße.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.