Flugplatz Penzing: So soll es mit dem Areal weitergehen 

Neben dem ehemaligen Fliegerhorst Fürstenfeldbruck gibt es in der Region noch einen Fliegerhorst, für den ein Nachfolgekonzept gefunden werden muss: Die Bundeswehr gibt den Flugpatz in Penzing, kurz hinter der Landkreisgrenze Richtung Landsberg, auf. Mit einem Zweckverband soll die Zukunft gestaltet werden.

Penzing–Anders als in Fursty, wo die letzten Soldaten frühestens in vier Jahren die Kaserne verlassen, ist es in Penzing schon im September 2019 soweit. Mit der Auflösung des Lufttransportgeschwaders 61 und der Verlegung der noch verbliebenen Transalls vor knapp einem Jahr verließ bereits der Großteil der Soldaten den im Jahr 1935 erbauten Fliegerhorst.

Übrig geblieben ist eine kleine Teileinheit des Waffensystemzentrums in Manching mit einer guten Handvoll Soldaten. Bis auf sehr wenige sind alle Gebäude und Hallen geräumt und unterliegen einer sogenannten Stillstandswartung.

Eine Nachfolgenutzung für das 270 Hektar große Areal zu finden – nur 26 Hektar befinden sich auf dem Gemeindegebiet der Stadt Landsberg – stellt eine Mammutaufgabe für das 3600 Einwohner große Dorf dar. Letzter Stand jahrelanger Überlegungen ist ein Gutachten, das eine Mischung aus Gewerbe, Wohnen und eventuell Forschung vorsieht.

Weil der Flächenerwerb von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), an die Bundeswehr das Areal bis Ende des kommenden Jahres übergeben wird, für die Gemeinde finanziell völlig utopisch ist, kämen vorwiegend private Investoren zum Zug. Einmal abgegeben, würde die Gemeinde aber relativ schnell die Gestaltungshoheit über die Flächen verlieren und hätte wohl nur noch über das Baurecht eine Einflussmöglichkeit.

Jetzt stellte der Landsberger Landrat Thomas Eichinger im Pressegespräch die Idee einer Zweckverbandsgründung vor. Mit einem Zweckverband könnten der Erwerb und die zukünftige Nutzung gesteuert werden. „Darin sollen mindestens die Gemeinde Penzing, die Stadt und Landkreis Landsberg sowie vor allem der Freistaat Bayern als wesentlicher Geldgeber zusammengeschlossen sein“, sagte Eichinger. Ziel sei es, die Flächen nicht aus der Hand geben zu müssen und an der Wertsteigerung in den nächsten Jahrzehnten zu partizipieren. In die Karten spielen könnte dem Zweckverband auch eine jüngst im Bundestag beschlossene „Vergünstigungsrichtlinie“, derzufolge Gemeinden mit Vorkaufsrecht verbilligt Grund vom Staat erwerben könnten – sofern die Flächen auch für sozialen Wohnungsbau genutzt werden würden.

Bernhard Lachner, Wirtschaftsförderer des Kreises Landsberg, wird der Gemeinde Penzing jetzt die Zweckverbandsidee näher bringen. Denn das bisher favorisierte Investorenmodell hat auch noch den Nachteil, dass Investoren eher nicht an einer organischen Entwicklung interessiert seien, sondern nur an einer ad-hoc-Nutzung – was möglicherweise dem infrastrukturellen und sozialen Wachstum der Region nicht bekommen würde.

„Wir dürfen das Tafelsilber der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region nicht verscherbeln“, sagte Eichinger. Dazu gehöre vielleicht auch, dass der Zweckverband Flächen etwa an den schon (auf den Flugzeugabstellflächen) aktiven ADAC nicht verkauft, sondern nur verpachtet, weil man später etwas anderes realisieren könnte.

Freilich dürfe nach Ansicht des Kreischefs eine schnelle Zwischennutzung nicht aus den Augen gelassen werden, denn die Bausubstanz der leeren, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werde nicht besser. „Ich könnte mir gut vorstellen, einen Teil des Landratsamtes in das schöne Stabsgebäude in der Kaserne auszulagern“, sagte der Landrat. Prinzip der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist es aber mittlerweile, nicht wie in Bruck einzelne Teilflächen je nach zeitlicher Verfügbarkeit zu verkaufen, sondern möglichst die ganze Kaserne am Stück. Spekuliert wird über einen dreistelligen Millionenbetrag. (mjk)