Flugzeug-Sammlung vom Fliegerhorst unterm Dach des Museums?

Von: Thomas Benedikt

Ausrangierte Kampfflugzeuge wie dieses stehen auf dem Areal des Fliegerhorstes. Einige Stadträte möchten sie nach Abzug der Bundeswehr behalten. © Fürstenfeldbrucker Tagblatt

Fünf ausrangierte Flugzeuge stehen auf dem Gelände des Fliegerhorsts. Drei Stadträte möchten sie als museale Exponate behalten. Doch es gibt Hürden.

Fürstenfeldbruck – Andreas Lohde, Georg Jakobs (beide CSU) und Klaus Wollenberg (FDP) hatten sich bereits an das Verteidigungsministerium gewandt. Dort zeigte man sich durchaus offen für das Anliegen der Brucker Stadträte – allerdings unter einer Bedingung: Die Flugzeuge würden nur in die Hände eines Museums übergeben werden, das auch über eine militärhistorische Abteilung verfügt. Eine solche gibt es in Fürstenfeldbruck nicht – bis jetzt. In einem Antrag fordern die Stadträte Lohde, Jakobs und Wollenberg daher nun die Schaffung einer militärhistorischen Abteilung.

Dass die in Fürstenfeldbruck ihre Berechtigung habe, begründen die drei in ihrem Antragsschreiben. Schon im 18., spätestens aber im 19. Jahrhundert sei Bruck Garnisonsstadt der bayerischen Armee gewesen. Später kamen die Nutzung durch die Polizeischule und eben der Fliegerhorst dazu. „Viele Brucker haben noch eine enge Bindung zu dem Areal und auch den Flugzeugen“, sagte Jakobs im Kultur- und Werkausschuss, wo der Antrag behandelt wurde.

Doch der Kern des Antrags zielt auf die Exponate, die auch Streichelzoo genannt werden. „Es geht in erster Linie darum, die Hand auf die fünf Flugzeuge zu bekommen“, erklärte Wollenberg. Wie man eine militärhistorische Abteilung letztlich mit Leben fülle, sei eine Frage für die Zukunft. Die Voraussetzungen für deren Schaffung würde das Brucker Stadtmuseum bereits erfüllen, so der FDP-Mann.

Anders sah das Museumsleiterin Barbara Kink. Sie nannte es Etikettenschwindel, sollte es zwar auf dem Papier eine Abteilung geben, aber kein Personal dahinter stehen. Und die aktuelle Haushaltslage lasse zusätzliches Personal nicht zu. Das war auch der Grundtenor der übrigen Gremiumsmitglieder: Schön wär’s, leisten könne man es sich aber nicht.

Dazu stellte Irene Weinberg (BBV) nochmals die Grundsatzfrage, ob man die Flugzeuge nach dem Abzug der Bundeswehr überhaupt erhalten und ausstellen solle – insbesondere in einem Wohngebiet, wie es am Fliegerhorst entstehen soll. „Ich möchte nicht ständig von so einem Flugzeug an Krieg erinnert werden“, sagte Weinberg.

Am Ende wurde die Entscheidung vertagt, da zu viele Fragen offen sind. Unter anderem, ob es möglich wäre, dass die Traditionsgemeinschaft (TG) Fursty Fliegerhorst, die derzeit die Flugzeuge liebevoll pflegt, dies auch in Zukunft tun würde – nur eben unter dem Mantel des Stadtmuseums. Damit gäbe es die militärhistorische Abteilung, ohne dass zusätzliche Personalkosten anfallen würden.