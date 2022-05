Förderung für Solaranlagen mehr als verzehnfacht

Von: Thomas Benedikt

Mit weitaus mehr Geld als ursprünglich geplant wird die Stadt den Ausbau der Solarenergie fördern. Das entschied der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau (UVT). Statt den zunächst angedachten 30 000 Euro sollen 400 000 Euro als Förderbudget zur Verfügung gestellt werden.

Fürstenfeldbruck – Die drastische Erhöhung erklärt die Verwaltung damit, dass sonst lediglich Mitnahmeeffekte gefördert und nicht tatsächlich mehr Solaranlagen installiert würden. So wurden nur im Jahr 2021 knapp 90 neue Solaranlagen in Fürstenfeldbruck errichtet. Überschlagsweise wären allein dadurch schon Fördergelder in Höhe von 135 000 Euro nötig. Mit der Erhöhung des Budgets erhoffe man sich etwa eine Verdreifachung der Solaranlagen in der Stadt.

Zwar begrüßte die große Mehrheit der Ausschussmitglieder die Aufstockung der Fördergelder. Doch es gab auch Kritik. So erklärte Michael Piscitelli (CSU), dass er grundsätzlich dafür sei, die Anschaffung von Solaranlagen zu fördern. „Aber bei unserer Haushaltslage kann ich dem Antrag nicht zustimmen.“ Die Stadt sei zu knapp bei Kasse, als dass sie sich solche freiwillige Leistungen erlauben könne, argumentierte der CSU-Mann. Ein weiteres Argument gegen die Erhöhung der Förderung brachte Martin Kellerer (CSU) vor: „Die Menschen haben mittlerweile kapiert, dass es sich lohnt und steigen auch ohne Förderung um.“ Als Problem könnte sich die zudem Personalsituation in der Verwaltung herausstellen, die all die Anträge bearbeiten muss. Erschwerend kommt hinzu, dass Klimaschutzmanager Thomas Müller seinen Posten aufgegeben hat. ben

