Ford-Oldies auf großer Tour im Brucker Land

Es gab eine Zeit, da war es von der Straße nicht wegzudenken. Das Modell T von Ford war im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts das erste Automobil, das auch für die Masse erschwinglich war. Inzwischen steht der Oldtimer oft nur noch im Museum. Doch dieses Wochenende kehrt er auf die Straße zurück.

Fürstenfeldbruck – Mehrere Autonarren halten die Erinnerung an das 1908 zum ersten Mal verkaufte Vehikel am Leben. In der Gemeinschaft „Model-T-Alpenchapter Bavaria&Austria“ haben sich einige von ihnen zusammengefunden. Ihre diesjährige Frühjahrsfahrt findet zum ersten Mal auf den Straßen des Landkreises statt.

Die Aufgabe der Organisation fällt dem Ehepaar Walter und Gerda Münster zu. Die beiden wohnen in Fürstenfeldbruck und besitzen selbst ein Ford T-Modell. Gerda Münster erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit der „Blechliesel“: „Wir haben sie schon vor langer Zeit einmal in Amerika gesehen und waren gleich begeistert. Aber damals hatten wir einfach noch nicht das Geld dafür.“ Vor acht Jahren haben sie sich ihren Traum erfüllt.

104 Jahre ist ihre Version alt. 3 000 Kilometer hat das Auto bereits zurückgelegt. Es sei in bestem Zustand und schaffe eine Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern, erklärt Gerda Münster. Natürlich gehe das nicht ohne Schrauben und Tüfteln. Das nehme man aber in Kauf. „So haben wir eines der ältesten Autos der Stadt, vielleicht sogar das älteste. Und es fährt problemlos.“

Rund 15 Millionen Fahrzeuge wurden gebaut. 40 von ihnen werden sich am Samstag ihren Weg durchs Brucker Umland bahnen. Ihre Besitzer treffen sich morgens am Flugplatz in Jesenwang. Von dort geht es auf den Andechser Klosterparkplatz, um nachmittags nach einem Halt in Moorenweis wieder zurückzukehren. Vor der Abfahrt um 9 Uhr können Interessierte die Autos noch ausgiebig bestaunen. gfk