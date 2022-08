Formel 1-Wettbewerb: Rasso-Team verpasst knapp WM-Stockerl

Von: Peter Loder

Teilen

Sind stolz auf Platz vier: (v.l.) Jannis Gordziel, Hauptsponsor Wilhelm Stemmer, Jakob Rauh, Anas Izaaryene, Adrian Lübeck, Florian Wolf, Lukas Koffenhalen sowie Lehrer Siegfried Dänzer mit Ehefrau Brigitte. © Privat

Ehemalige Gymnasiasten des Graf-Rasso Gymnasiums haben bei den Nachhol-Titelkämpfen des Formel 1-Wettbewerbs in London Platz vier belegt.

Fürstenfeldbruck – Vor einem Jahr hatten sie ihr Abitur am Graf-Rasso-Gymnasium erfolgreich abgelegt. Nun wurden sechs mittlerweile voll im Maschinenbau- und BWL-Studium stehende Ex-Schüler noch einmal im Formel-1-Tempo in den „Rennstall“ zurückbeordert. Die freiwillig absolvierte „Strafarbeit“ hat sich bezahlt gemacht: Jannis Gordziel, Jakob Rauh, Anas Izaaryene, Adrian Lübeck, Florian Wolf und Lukas Koffenhalen verpassten in London nur hauchdünn das Weltmeister-Podium.

Bei dem automobilnahen Formel-1-Technik-Wettbewerb geht nicht nur darum, ein möglichst schnelles Mini-Modell zu kreieren, das über eine 20 Meter lange Modellrennstrecke geschickt wird. Sondern auch die Art der Fertigung und der Konstruktion fließt in die Wertung ein – ebenso die Tatsache, wie ein Team sich in den Bereichen Marketing, Sponsoring und Auftreten präsentiert. Schon seit mehr als zehn Jahren wird diese Form des Unterrichts im Rasso als Wahlfach angeboten.

Bestes Rasso-Ergebnis aller Zeiten

Während sich Lewis Hamilton und Sebastian Vettel auf den echten Formel-1-Strecken rund um den Globus duellieren, haben die sechs Brucker ihre Grand Prix schon beendet und mit Platz vier das beste Rasso-Ergebnis aller Zeiten geschafft. 54 Teams aus aller Welt hatten sich für das Finale in London qualifiziert, die Brucker waren eines von 30 Teams vor Ort. Die restlichen waren per Stream aus allen Kontinenten zugeschaltet.

Die Qualifikation zur WM hatte das Rasso-Sextett bereits 2020 geschafft, als sie als bayerische Meister erstmals in der Schulgeschichte auch den deutschen Titel gewannen. Damals waren Gordziel, Rauh, Izaaryene, Lübeck, Wolf und Koffenhalen noch ganz normale Gymnasiasten. Eigentlich hätte die Weltmeisterschaft im Rahmen der richtigen Formel-1-Rennen in Australien oder Singapur noch während ihrer Schulzeit stattfinden sollen. Doch der damals wegen der Corona-Pandemie verhängte Einreisestopp verhinderte das Abenteuer. Nun wurde die WM verspätet auf dem europäischen Kontinent nachgeholt, was dem Brucker Team die mithilfe von Sponsoren mögliche Finanzierung erheblich erleichterte.

Muttersprachler nutzen ihren Heimvorteil

Der Flug nach London war eine Reise wert. Wenngleich sich der Heimvorteil der muttersprachlichen Konkurrenz auch im Ergebnis niederschlug: Ein von Australien zugeschaltetes Team gewann vor Mitbewerbern aus Wales und England. Der mitgereiste Rasso-Lehrer Siegfried Dänzer sprach deshalb von einer „politischen Entscheidung“, zumal der Rückstand seiner Schützlinge aufs Podium hauchdünn war.

Getröstet wurden die Brucker mit zwei Sonderpreisen, darunter der für die beste mündliche Präsentation. Höhepunkt war aber der Triumph im K.O.-Duell, der wertvolle Punkte brachte. Eine Prämie gab es für Platz vier zwar nicht, aber immerhin wurden wichtige Kontakte in die Formel-1-Szene geknüpft. Teamsprecher Anas Izaaryene: „Da werden sich vielleicht bald Chancen ergeben, dass wir zu einem richtigen Rennen eingeladen werden.“