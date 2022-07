Bis zum Schulabschluss haben sie Stärke gezeigt

FOS/BOS

Die Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) musste gleich vier Abschlusszeremonien, verteilt auf zwei Nachmittage, veranstalten, um ihren mehr als 600 Absolventen die Zeugnisse zu überreichen. Am Donnerstag erhielten dieses rund 170 Fachoberschüler der Ausbildungsrichtung „Gesundheit und Soziales“.

Fürstenfeldbruck – Endlich könne man wieder „in echt miteinander“ feiern, deshalb freue sie sich wirklich, sagte Monika Pfahler. Die Schulleiterin spielte damit auf die vergangenen zwei Jahre an, als eine Abiturfeier wegen der Pandemie nicht möglich war. „Sie haben dennoch den Willen und die Energie gehabt, das Ziel zu erreichen“, sagte Pfahler zu den Absolventen. „Nehmen Sie sich das auch für Ihre Zukunft mit.“

Der Stärken bewusst

„Express your strength“ (zu deutsch.: „Drücke deine Stärken aus“) lautete das diesjährige Motto der FOS-Abifeier. „Befreie dich von deinen Fesseln, den inneren wie den äußeren, drücke deine Stärke aus“, gab Pfahler den Absolventen mit auf den Weg. „Werden Sie sich Ihrer Stärken bewusst.“

Gleichzeitig attestierte die Schulleiterin ihren Schülern unter anderem Lernbereitschaft, Belastbarkeit, Engagement, Selbstständigkeit, und Durchhaltevermögen. „Sie starten in einen neuen Lebensabschnitt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Chancen nutzen.“

Besondere Schulen

Die FOS und BOS seien ganz besondere Schulen mit ganz besonderen Herausforderungen, meinte die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler in ihrem Grußwort. „Wenn Sie hier anfangen haben Sie keine entsprechende Klassenstruktur, sondern müssen erst zusammenwachsen. Dazu haben Sie in kurzer Zeit ein großes Pensum zu absolvieren.“

Das gehe unter Normalbedingungen nur mit einem straffen Plan und dann kam auch noch Corona. „Aber Sie haben es alle geschafft und die Fachhochschulreife erreicht. Darauf kann jeder von Ihnen stolz sein. Nehmen Sie diese Erkenntnisse mit und verfolgen Sie ein Ziel auch, wenn es schwierig wird.“

„Wir haben es geschafft und unsere Stärken werden uns auch in Zukunft weiterbringen“, richteten sich die beiden Schülersprecherinnen Defina Selimi (BOS) und Hadir Al-Murad (FOS) an ihre Mitschüler – ganz im Sinne des Abi-Mottos. „Bevor wir in die Zukunft gehen, lasst uns feiern gehen. Wir haben es verdient.“ (DIETER METZLER)

