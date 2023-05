Die Schüler der FOS und der BOS starten in die Abiturprüfungen

Von: Lisa Fischer

Die Berufliche Oberschule Fürstenfeldbruck. © Berufliche Oberschule Fürstenfeldbruck

An den bayerischen Fach- und Berufsoberschulen (FOS/BOS) beginnen am Mittwoch für rund 29 000 Schüler die Fachabitur- und Abiturprüfungen.

Fürstenfeldbruck/Germering – Das erste Prüfungsfach ist Deutsch. An den beiden Schulen in Fürstenfeldbruck und in Germering wird für die kommenden Prüfungstage der Schulgong abgeschaltet, wenn es heißt: „Ruhe und Konzentration“.

550 Schüler der 12. und 13. Klassen treten an der FOS/BOS in Fürstenfeldbruck ihr Abitur an. „Jede Klasse schreibt in einem Klassenraum“, sagt Sabine Loritz-Endter, stellvertretende Schulleiterin. Für jede Prüfung – Deutsch, Englisch, Mathematik und das Profilfach – gibt es heuer mehr Zeit. „Ein Corona-Zeitzuschlag“, erklärt Loritz-Endter.

Taschenrechner

17 Schüler des Technikzweigs nehmen zudem an einem Schulversuch teil. „Sie schreiben die CAS-Fachabiturprüfung“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Auf Vorschlag des Kultusministeriums konnten sich die Oberschulen für den Schulversuch anmelden, das Computer-Algebra-System (CAS) den Schülern anzubieten. „Mit dem Start in die 11. Klasse konnten die Schüler entscheiden, ob sie das Fachabitur damit schreiben möchten“, erklärt Loritz-Endter. Seitdem wurde im Unterricht mit dem computergestützten System gearbeitet: Für die Matheprüfung am Montag gibt es somit einen anderen Taschenrechner als Hilfsmittel als bei den restlichen Mitschülern, die das normale Mathematik-Abitur schreiben.

In Germering

In Germering starten insgesamt 116 Schüler in die Prüfungszeit. Davon schreiben 70 ihr Fachabitur, 22 das Abitur, 24 Abiturienten kommen von externen Schulen, erklärt Schulleiter Jürgen Vath.

Bei der Vorbereitung bekamen die Abiturienten in den letzten Wochen freitags und samstags tatkräftige Unterstützung: „Unsere Tutoren, ehemalige Absolventen aus den letzten Jahren, helfen den Schülern und verdienen sich etwas dazu“, erklärt Vath. „Ich wünsche allen viel Erfolg und, dass alle während der Prüfungszeit gesund bleiben.“

