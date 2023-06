Lösen Assistenzkräfte das Betreuungsproblem in Brucks Kitas?

Von: Hans Kürzl

Teilen

Überall werden Erzieher für Kitas gesucht. © Arne Dedert/dpa

Personal in Kitas sind knapp. Die Freien Wähler wollen die Stadt Bruck in die Pflicht nehmen. Sie werben für die Ausbildung von Assistenzkräften.

Fürstenfeldbruck – Kommunen suchen händeringend nach Fachpersonal für Kindertageseinrichtungen. Und die vorhandenen Erzieher und Kinderpfleger sind oft überlastet – und auch überfrachtet mit Tätigkeiten, die nicht unbedingt zur eigentlichen Aufgabe gehören. Beim Stammtisch der Freien Wähler wurde nun eine Möglichkeit vorgestellt, wie das vorhandene Personal nicht nur entlastet werden kann, sondern auch neue Kräfte gewonnen werden könnten.

Dabei geht es um Assistenzkräfte in Kindertageseinrichtungen – so lautet die korrekte Bezeichnung. „Es ist ein niederschwelliges Angebot“, stellte Monika Geisberger fest. Sie koordiniert am Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft (bfz) die Weiterbildung. Die Assistenzkräfte, so räumte sie ein, seien in der Hierarchie der Kinderpflege auf der unteren Stufe. „Dennoch sind sie ein unglaublich wichtiges Puzzleteil“, betonte die Sozialpädagogin.

Assistenzkräfte kümmern sich unter anderem darum, Kinder am Morgen in Empfang zu nehmen oder nachmittags zu verabschieden. Auch bei der Alltagsarbeiten stehen sie helfend zur Seite: Tee kochen oder Vorlesen sind Beispiele dafür. „Das entlastet die Fachkräfte ungemein“, erklärte Geisberger. Es helfe durchaus, Stress und Belastung besser zu verteilen.

Ansprechen soll der Kurs Arbeitssuchende und Wiedereinsteiger. Die Hürden sind nicht allzu hoch. Ein Mittelschulabschluss reicht aus, die Deutschkenntnisse sollten auf dem Level B1 liegen, also zumindest fortgeschritten sein. Im Kurs werden Grundkenntnisse zu Tagespflege, Entwicklungspsychologie und Ernährung vermittelt. Nach Abschluss entscheidet das Jugendamt über die Eignung. Auch deshalb, weil man daran die Weiterbildung in Richtung Kinderpflege oder Erzieher anschließen kann. „Dann werden allerdings auch die Ansprüche höher, etwa bei den Sprachkenntnissen“, erklärte Geisberger.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für Stadtrat Markus Droth ist aber nicht nur der niederschwellige Einstieg wichtig. „Es ist ein Kurs, ein Angebot, das vor Ort in Fürstenfeldbruck stattfindet.“ Interessierte, oft noch in Elternzeit, müssten keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen. Droth will die Stadt als Träger in die Pflicht nehmen, dieses Angebot zu unterstützen: „Finanziell wie ideell.“ Eigentlich, so fügte er noch hinzu, müssten daran alle Kommunen im Landkreis interessiert sein.

Der nächste Kurs beginnt im September und findet an der Oskar-von-Miller-Straße 4e in Fürstenfeldbruck statt. Infos und Beratung unter Telefon (0 81 41) 5 27 28 21 oder 5 27 28 18 und auf der Internetseite www.bfz.de/muenchen.