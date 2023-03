Holzboden verzogen und Schrauben stehen raus: Freiluftbühne soll aufgewertet werden - „So nicht nutzbar“

Von: Lisa Fischer

Der Holzboden der Bühne am Niederbronner Platz hat sich verzogen. Daher fordert Kulturreferentin Tina Jäger, die Bühne wieder herzurichten. © Peter Weber

Die kleine, fast unscheinbare Bühne am Niederbronner Platz ist in die Jahre gekommen. Regen und Sturm haben am Holz genagt. Kulturreferentin Tina Jäger will sie nun ertüchtigen lassen. Doch so einfach geht das nicht. Denn die Eisen-Bügel sind ein Kunstwerk.

Fürstenfeldbruck – Ein paar Mal im Jahr finden auf dem Niederbronner Platz Veranstaltungen statt wie das Sommerfest der AWO und der Kultursommer der Stadt. Die bühnenähnliche Plattform, die Veranstalter für ihre Feiern nutzen können, steht seit dem Jahr 2010 auf dem den Niederbronner Schwestern gewidmeten Platz. Der Boden besteht aus verschraubten Holzlatten, drei Metallbügel in der Luft bilden eine Art Rahmen. Ein Dach hat die Freiluftbühne nicht. So ist sie Wind und Wetter ausgesetzt. Und die Witterung nagt nach fast 13 Jahren mächtig am Konstrukt.

„Die Bühne ist so, wie sie momentan dasteht, nicht nutzbar“, sagte Tina Jäger in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Werkausschusses. (KWA). „Der Boden hat sich witterungsbedingt verzogen.“ Tanz- oder Theaterveranstaltungen seien wegen der Verletzungsgefahr nicht durchführbar. Nach Rücksprache mit Vereinen habe sie sich als Kulturreferentin der Sache angenommen und im Namen der SPD-Fraktion einen Antrag gestellt, die Bühne zu ertüchtigen.

Ein weiteres großes Problem sei, dass die Bühne keine Überdachung habe, erläuterte Jäger in der Sitzung. Zwar würden die Metall-Bügel den Anschein erwecken, dass man für eine Überdachung eine Plane drüberzieht. „Das ist statisch nicht möglich“, erklärte Jäger. „Der Metallrahmen ist ein Kunstwerk, kein Bauwerk.“ Deshalb forderte sie in ihrem Antrag die Stadtverwaltung auf, den Zustand der Bühne zu untersuchen, Gutachten erstellen zu lassen und notwendige Ertüchtigungen zu veranlassen.

Volle Zustimmung gab es von Theresa Hannig aus den Reihen der Grünen. „Ich habe mir das dort erst angesehen, Teilweise stehen sogar Schrauben raus.“

„Die Bühne dort hinten finde ich nicht schlecht“, meinte auch Peter Glockzin (Freie Wähler). Wenn die Plattform jedoch erneuert werden würde, bedeute das mehr Lärm durch mehr Veranstaltungen für die Anwohner. „Alternativ könnte man ja eine solche Bühne auf das neue Aumühlen-Areal stellen“, schlug Glockzin vor.

Tina Jäger entgegnete, dass man für Veranstaltungen ja weiterhin Genehmigungen bräuchte. „Die Idee, eine Bühne in den Planungsprozess der Aumühle aufzunehmen finde ich gut.“

Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) zeigte sich gegenüber dem Vorhaben skeptisch. „Man könnte bei den Gründen der Ausgaben überlegen, ob wir mit gemieteten Bühnen nicht günstiger kommen“, sagte er. „Wenn die Bühne im Freien steht, werden über kurz oder lang wieder Nägel rauskommen.“ Wegen der Witterung könnte man überlegen, Beton statt Holz für den Boden zu verwenden. „Es macht keinen Sinn, dasselbe in Neu noch mal drüber zu machen“, sagte Tina Jäger.

Sitzungsleiterin und dritte Bürgermeisterin Brigitta Klemenz schlug als Kompromiss vor, Prüfung und Gutachten sowie Kostenschätzung in mehreren Schritten zu veranlassen. „Und dann sprechen wir im nächsten Ausschuss noch einmal darüber.“ Die Stadträte stellten sich geschlossen hinter den Vorschlag.

