Freiluftkino: Outdoor-Fans trotzen dem Regen

Organisator Andi Prielmaier zeigte seinen eigenen Film. © Weber

Zum ersten Mal machte das Bayerische Outdoor Filmfestival Station beim Fürstenfelder Kinosommer. Knapp 200 Zuschauer ließen sich auch von kühlen Temperaturen nicht abhalten, die Kurzfilme über Extremsportler unter freiem Himmel anzuschauen. Viele der Zuschauer sind selbst aktive Bergsportler.

Fürstenfeldbruck – Wandern, Klettern, Hochtouren – das steht bei Laura Hotter und Axel Nitzert auf dem Programm, wenn sie privat sportlich unterwegs sind. „Nicht in einem Verein, aber schon ambitioniert“, erzählt die Germeringerin. Nun wolle man ein wenig staunen, was andere zu leisten vermögen, in den Bergen und auf Mountainbikes, sagte Laura Hotter vor Filmbeginn. Das sei ein Grund, warum sie sich für den Besuch des Bayerischen Outdoor Filmfestivals (BOFF) entschieden haben.

Es ist aber auch ein wenig Träumen angesagt: „Da sind Landschaften dabei, die man nicht kennt oder nicht so, wie sie hier gezeigt werden“, sagt ihr Begleiter Axel Nitzert. Er meint damit unter anderem den Mont Blanc.

Als höchsten Berg der Alpen kennt man ihn – aus der Perspektive der Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier weniger. Wie der Kurzfilm zeigt, hat sie zusammen mit den Extremkletterern Alexander und Thomas Huber, den Huaber-Buam, eine anspruchsvolle Route gewählt. „Das Griffangebot ist an manchen Stellen sehr dünn“, sagt die Sportlerin in einer Filmszene.

Das Gebiet zwischen Kesselwand und Wendelstein ist dem ein oder anderen bekannt. Doch der Kurzfilm „Wendelstein“ zeigt einen eher weniger bekannten Blickwinkel – aus einer 500 Meter langen Highline. Die Highline ist eine Balancier-Seil, das zwischen Wolkenkratzern oder Berggipfeln gespannt wird. Der Miesbacher Lukas Irmler ist zwar gesichert, als er auf dem Seil balanciert. Dennoch spiegelt der Film einen Eindruck unbegrenzter Freiheit wider. Ein Gefühl, das in zwei weiteren Filmen Mountainbiker vermitteln.

Da haben die Kinosommer-Besucher Ingrid Neubauer und ihr Mann Helmut genau hingesehen. „Mit Bike und Ski sind wir gern unterwegs“, erzählt Ingrid Neubauer. „Aber ganz normal“, fügt ihr Mann hinzu. Deswegen habe man sich zum Besuch der BOFF entschieden, um zu sehen, wie andere das machen.

Es sei faszinierend, an welche Grenzen Menschen gehen könnten. Dass vor der Filmführung ein heftiger Regenschauer niederging und die Temperaturen abendlich kühl waren, stört die beiden nicht: „Wir sind für Outdoor gut gerüstet.“

Film ansehen und etwas Gutes tun

Und so nebenbei haben sie und alle anderen der knapp 200 Zuschauer etwas für einen guten Zweck getan. Ein Euro je Besucher geht an die Umweltorganisation „Plant-for-the-Planet“, die Baumpflanzungen organisiert.

„Nachhaltigkeit ist wichtig“, sagt BOFF-Organisator Andi Prielmaier, der auch einen Film über seine Reise zu den Lofoten in Nordnorwegen präsentiert. Ihm geht es darum eine Einheit zwischen Menschen und Natur darzustellen. Deswegen wähle man für die Filmvorführungen auch Orte mit Atmosphäre aus. „Keinen sterilen Kinosaal“, wie er sagt. Fürstenfeld dagegen sei ideal.

Am Ende philosophiert Prielmaier, der den Abend moderierte, ein wenig über die aktuelle Lage, auch in der Ukraine. „Die Welt, der Mensch, die Natur – nur wenn das eine Einheit ist, ist ein friedliches Zusammenleben möglich.“ Der Beifall dafür ist genau so stark wie für die Filme. (Hans Kürzl)