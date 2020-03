Freistaat legt Hilfsprogramm für Betriebe auf - hier findet man Informationen und Unterstützung

Corona-Krise

von Thomas Steinhardt

„Bayern stützt seine Wirtschaft in der Corona-Krise“, erklärt der Abgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, Benjamin Miskowitsch. „Die Staatsregierung hat unter anderem ein Soforthilfeprogramm aufgelegt, das sich an Betriebe und Freiberufler richtet, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten sind.“