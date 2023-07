Freundetag: Caritas setzt auf neues Netzwerk

In fünf Runden diskutierten Caritas-Mitarbeiter sowie Partner und Förderer über aktuelle Themen. © Caritas Fürstenfeldbruck

Erstmals hat die Caritas Fürstenfeldbruck zum „Freunde- und Förderertag“ eingeladen. Daraus sollen regelmäßige Vernetzungstreffen werden.

Fürstenfeldbruck/Aufkirchen - Im Pfarrstadl Aufkirchen stellten die Mitarbeiter ihren Förderern, Kooperationspartnern sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft ihre Arbeit vor. „Unser Ziel als Caritas ist eine Sozialarbeit, die Menschen in die Zukunft trägt“, sagte Kreisgeschäftsführerin Birgit Weiß.

In einem Impulsvortrag referierte die Unternehmerin Barbara von der Ropp über die Interaktion von freier Wirtschaft und Caritas. Der Caritas käme bei der Bewältigung der anstehenden globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen eine wichtige Rolle zu. Es käme dabei darauf an, Veränderung als Chance zu nutzen, Netzwerke auszubauen und seine Angebote am konkreten Bedarf der Menschen weiterzuentwickeln.

Anschließend konnten die Gäste an fünf Thementischen eigene Ideen und Erfahrungen einbringen. Dabei ging es um die Bereiche Sozialarbeit, Psychologie und Krankenpflege. Die Gedanken wurden bei einem Imbiss und Livemusik der Band „Artwork“ vertieft.

Der erste „Freunde und Förderertag“ soll als Startschuss für regelmäßige Vernetzungstreffen dienen. „Wir arbeiten in einem Landkreis mit herausragendem sozialen Engagement und starken Vereinen“, sagte Birgit Weiß. Gemeinsam könne man Visionen einer gerechten Welt in der Heimat voranbringen.