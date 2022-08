Frühstart in die Apfelernte nach warmem Sommer

Von: Tobias Gehre

Säckeweise wurden Äpfel in der Vergangenheit angeliefert. © mm

Die Apfelernte steht bevor. Wegen des warmen und trockenen Sommers beginnt sie heuer früher als üblich.

Landkreis –Darauf hat sich auch die Solidargemeinschaft Brucker Land eingestellt. Die jährliche Sammlung der Früchte zur Herstellung des lokalen Apfelsaftes startet bereits Anfang September.

Die Witterung und andere Einflüsse hätten es dieses Jahr gut gemeint mit den Äpfeln, erklärt Stefan Silbernagel, Landwirt aus Eismerszell und Besitzer vor rund 400 Apfelbäumen. „Die Obstbäume haben die Trockenheit nicht so gespürt, weil Apfelbäume im tiefgründigen Boden genug Wasser gefunden haben“, so der Experte. Auch die Blüte im Frühjahr sei gut gewesen. Zudem halte sich der Schädlingsbefall in Grenzen. Wie viele Äpfel am Ende in der Saftpresse landen, ist noch ungewiss. Pro Jahr sind es zwischen 17 und 100 Tonnen – je nach Witterung.

Rita Multerer, Vorsitzende von Brucker Land, hofft ebenfalls auf gute Erträge. „Die letztjährige Ernte ist bereits aufgebraucht – deshalb zählt jeder Apfel.“ Multerer appelliert an Besitzer von Apfelbäumen, ihre Früchte zum Entsaften zur Sammelstelle nach Adelshofen zu bringen. Pro 100 Kilo erhalten Ablieferer 20 Euro. Abgegeben werden dürfen nur Äpfel aus dem Landkreis. Verschimmelte und faule Früchte werden nicht angenommen.

Wer einen Apfelbaum hat, aber nicht selbst ernten kann oder will, kann sich mit der Solidargemeinschaft in Verbindung setzen. „Wir schicken dann Freiwillige, die die Bäume abernten“, sagt Rita Multerer.

Angeliefert werden können die Äpfel bei Familie Schlemmer, Fuggerstraße 4, in Adelshofen. Die Sammlungen finden am 3., 10., und 24. September sowie am 15. und 22. Oktober jeweils von 9 bis 13 Uhr statt.

