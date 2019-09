Weil die Leute das Leergut nicht zurück geben: Fünf Euro Pfand für das Tragerl Bier

Bier kauft man im Tragl. Das war in Bayern gefühlt schon immer so. Und bisher galt auch stets: Nach dem Genuss werden Kasten und Flaschen wieder zum Bier-Händler zurückgebracht.

Fürstenfeldbruck – Doch damit nehmen es die Hopfen-Enthusiasten offenbar nicht mehr so genau. Gerade kleinere Brauereien haben oft damit zu kämpfen, dass vor allem die Kästen nicht mehr ins Pfandsystem zurückkehren. Das Problem dabei: Im Einkauf kostet ein Tragl rund fünf Euro. Das Pfand beträgt aber nur 1,50 Euro. Die Brauereien zahlen also drauf.

Brauhaus Germering reagiert

Als erster Bierhersteller im Landkreis geht das Brauhaus Germering deshalb neue Wege beim Pfand. Statt der seit Jahrzehnten geltenden 1,50 Euro wollen die Germeringer Gerstensaft-Produzenten jetzt fünf Euro Pfand für ein Tragl verlangen. „Wir sind eine kleine Brauerei“, sagt Geschäftsführer Daniel Vitt. „Die Kästen kosten uns ein Vermögen.“

An einer Erhöhung des Pfands führe daher kein Weg vorbei. Das hätten die Erfahrungen anderer kleiner Brauereien gezeigt. Vitts Hoffnung: Mehr Pfand steigert auch die Motivation, die Träger wieder zurückzubringen. Bisher füllen die Germeringer Brauer, die seit knapp einem Jahr auf dem Markt sind, ihre Flaschen in neutrale Kästen. Wahlweise gibt es auch von einem Schreiner angefertigte Holztragerl – aber nur zum Kauf. Noch im September erwarten Vitt und seine Kollegen aber 2500 Pfand-Tragl mit Logo und Design der eigenen Brauerei. Dass diese als Sitzgelegenheit oder Baumaterial für andere Einrichtungsgegenstände enden, wollen die Germeringer Bierproduzenten auf alle Fälle vermeiden.

Problem auch in Olching bekannt

Ein paar Kilometer weiter in Olching wird das Germeringer Pfand-Experiment genau beobachtet. Auch Guido Amendt, Chef der Olchinger Braumanufaktur, kennt die Problematik des nicht wiederkehrenden Leerguts. Die Brauer haben bereits rund 6000 Zehner-Tragl im Umlauf. „Im Sommer hatten wir damit ein Problem, weil zu wenige Träger zurückgekommen sind“, sagt Amendt. Erst nach einem Aufruf auf Facebook seien wieder mehr Gebinde eingetrudelt. Die Überlegung, mehr Pfand zu verlangen, sei sehr interessant, meint Amendt. Die Frage sei jedoch, ob die Kunden und der Handel diesen Schritt akzeptierten.

In Maisach bleibt alles, wie es ist

In Maisach hingegen will man von einer Pfand-Revolution nichts wissen. „Bei uns bleibt alles wie bisher“, sagt Michael Schweinberger, Chef der Brauerei Maisach. Am bestehenden System etwas zu ändern, sei „kompliziert und unrealistisch“. Schweinberger sieht auch gar keinen Handlungsbedarf. Zwar werde es im Sommer schon mal eng mit dem Leergut. Man sei aber zufrieden mit der Rücklaufquote.

Insgesamt seien rund 25 000 bis 30 000 Tragl im Umlauf – den Landkreis verlassen laut Schweinberger nur die wenigsten. Und: Die Brauerei sorgt mit eigenen Lastwagen dafür, dass möglichst viele Kisten den Weg zurück nach Maisach finden. „So haben wir das gut im Griff“, meint Schweinberger.