Fünf Sieger beim Graffiti-Wettbewerb der Stadtwerke

Von: Ingrid Zeilinger

Die Qual der Wahl: die Jury um Ingrid Zeilinger (v.l.), Museumsmitarbeiterin Verena Beaucamp, Künstler Lando Holzapfel und Stadtwerke-Mitarbeiterin Claudia Gutmann. © weber

Aufgrund vieler Einsendungen werden zwei zusätzliche Trafohäuschen bereitgestellt – Umsetzung im nächsten Jahr

Fürstenfeldbruck – Die Sieger des Graffiti-Wettbewerbs der Stadtwerke stehen fest: Die Jury entschied sich für fünf Entwürfe und vergab dabei einen ersten, einen zweiten und drei dritte Plätze. Damit alle fünf Künstler zum Zug kommen, werden zwei Trafohäuschen mehr für die Gestaltung hergerichtet.

Nachdem die Trafostationen immer beschmiert werden, haben die Stadtwerke den Wettbewerb zusammen mit dem Graffiti-Künstler Lando Holzapfel ausgelobt. „Wir wollten die Leute, denen wir Flächen für illegales Sprayen wegnehmen, ins Boot holen“, erklärt Holzapfel. Die Sprayer sollten sich dabei mit dem Thema „Zukunft und Energie“ auseinandersetzen. Insgesamt sind 19 Entwürfe bei den Stadtwerken eingegangen – vom klassischen Graffiti-Tag bis hin zu Bildern, die einen mit mehr, die anderen mit weniger Bezug zum Thema.

Ursprünglich sollten drei Trafohäuschen in Fürstenfeldbruck, Türkenfeld und Windach mit je einem Siegerentwurf gestaltet werden. Da aber so viele gute Vorschläge eingingen, entschied man, zwei weitere Stationen zur Gestaltung freizugeben, und den dritten Preis dreimal zu vergeben.

Der Siegerentwurf vom Künstler „Desak“ wird künftig das Trafohäuschen in der Brucker Bahnhofstraße zieren. © Weber

Zum Sieger kürten Holzapfel, Claudia Gutmann von den Stadtwerken, Verena Beaucamp vom Museum sowie Tagblatt-Redakteurin Ingrid Zeilinger den Entwurf von „Desak“ alias Martin Prechtl aus München. Der 32-Jährige hat die Themen Energie und Stadtwerke in einer bunten Collage verarbeitet, in der es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Er darf drei Seiten des Häuschens an der Brucker Bahnhofstraße gestalten. Die vierte Seite – wie bei den anderen Trafostationen auch – übernimmt Lando Holzapfel mit einer Silhouette der Stadt und seinen Inspirationen zu den Stadtwerken.

Türkenfeld

Den Zuschlag für das Trafohäuschen in Türkenfeld erhält Denise Blazvic aus München. Die 36-Jährige überzeugte mit einem großen Baum, dem Stadtwerke-Gebäude und einer Steckdose. Die dritten Plätze gingen an Melvin Heigl aus Türkenfeld, „Vemor“ alias Philipp Kügler aus Olching und Cassie Tumlinson aus Puchheim. Neben ihrem Werk, das sie im nächsten Jahr aufsprühen dürfen, erhalten sie eine Ausstattung sowie ein professionelles Fotoshooting als Preis.

Doch auch die übrigen Teilnehmer sollen nicht leer ausgehen. Denn nach Absprache mit dem Landratsamt dürfen sie im Rahmen eines Workshops die Fußsockel der beiden Windräder in Mammendorf und Malching mitgestalten – sofern sie das möchten. „Das ist ein tolles Projekt, und die Möglichkeit, mal etwas außer der Reihe zu tun“, sagte Stadtwerke-Sprecherin Monika Lidmila. imu

