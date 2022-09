Für die Grünen noch einmal in den Landtag

Fürstenfeldbruck

Vor vier Jahren wurde Gabriele Triebel (Grüne) in den Landtag gewählt. Nun will sie bei der Wahl 2023 für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West und Landsberg wieder antreten. Zwei Schwerpunkte möchte sie in der kommenden Legislaturperiode weiter verfolgen.

Fürstenfeldbruck - Zum einen sei weiterhin der viergleisige Ausbau der S 4 bis Eichenau ein großes Thema. „Es ist mittlerweile auf Papier, dass er kommt“, sagte Triebel (61) am Montag. Wichtig sei, dass der Ausbau zeitnah umgesetzt wird.

Zum anderen hat die gebürtige Kauferingerin das Thema „Bildung“ im Fokus. „Wir haben durch die Corona-Pandemie gesehen, dass die Bildungsschere immer weiter auseinander geht“, sagte Triebel, die rund 30 Jahre lang als Lehrerin tätig war. Man müsse dagegen steuern und durch individuelles Lernen jedem Kind gerecht werden.

Daneben möchte sich Triebel für das Ganztagesangebot an Schulen einsetzen. Waren es 2013 noch 34 Prozent der Grundschulkinder in Bayern mit einem Ganztagesplatz, seien es 2021 bereits 60 Prozent gewesen. „Der Trend wird sich fortsetzen“, sagte Triebel – vor allem, da ab 2026 jedes Grundschulkind Anspruch darauf hat. In der kommenden Legislaturperiode müsse man deshalb dafür sorgen, dass es mehr Plätze und damit mehr Personal gibt. „Aber auch die Qualität des Ganztagesangebotes muss gegeben sein.“

Daneben stünden die zwei Randthemen „Religion“ und „Erinnerungskultur“. Auch hier möchte sich die Grünen-Politikerin einsetzen, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stärkung der Demokratie.

