Auswirkungen sogar auf die Amper: Stromausfall bringt alles durcheinander

Von: Thomas Steinhardt, Ingrid Zeilinger

Das gesamte Wasser ergoss sich in die Amper. Der Kanal zur Energieerzeugung blieb leer. © Privat

Ampeln fielen aus, Telefone gaben den Geist auf, Kühlgeräte standen still, Computernetzwerke kamen zum Erliegen, sogar der Pegel der Amper spielte verrückt: Der Stromausfall vom Samstag hatte erhebliche Auswirkungen in Fürstenfeldbruck – manche waren noch am Dienstag zu spüren.

Fürstenfeldbruck – Um 11 Uhr fiel der Strom in der Stadt aus. Alle Haushalte waren betroffen. Zeitweise kehrte der Strom schnell zurück – aber nur um sofort wieder zu verschwinden. Die Stadtwerke erklärten das am Dienstag so: Die Störung konnte innerhalb kurzer Zeit eingegrenzt werden, sodass gegen 14:30 Uhr eine generelle Netzstabilität erreicht wurde. Weitere Kurzunterbrechungen habe es aufgrund der Suchmaßnahmen gegeben. Erst um 16 Uhr lief das komplette Netz wieder stabil. Die Ursache ist vermutlich ein Fehler in der Mittelspannungsleitung im Umspannwerk Puch. Die Fehlersuche laufe noch.

Ungewöhnliche Auswirkung

Der Pegel der Amper zeigt deutlich den Ausschlag am Samstagvormittag, als die Steuerung ausfiel. © hnd

Die vielleicht ungewöhnlichste Auswirkung des Stromausfalls war eine Störung der Wasserkraftanlage an der Amper. Das gesamte Wasser ergoss sich zeitweise in die Amper. Der Kanal zur Energieerzeugung blieb leer. Inzwischen sei alles wieder in Betrieb, berichten die Stadtwerke. Bei Stromausfall regeln Wehre und Notablässe den Wasserstand der Amper.

Zusammenstoß an ausgefallener Ampel

Während des Ausfalls quittierten auch die Ampeln in Fürstenfeldbruck den Dienst. Einige waren bis Dienstag nicht repariert. An der ausgefallenen Ampel der Kreuzung Landsberger-/Heimstättenstraße passierte am 1. Mai ein Unfall mit 50 000 Euro Sachschaden.

Kreisklinik: Telefone bis Mittwoch gestört

In der Kreisklinik mussten die großtechnischen Anlagen kurzzeitig heruntergefahren werden, wie eine Kliniksprecherin berichtet. „Sie konnten dann jedoch schnell wieder regelgerecht hochgefahren werden.“ Einen größeren Schaden trug die zentrale Steuerungseinheit der Telefonanlage davon. So war das Haus über das lange Wochenende nur eingeschränkt erreichbar. „Die Verbindung zur Rettungsleitstelle konnte generell aufrecht erhalten werden, dennoch waren wir zeitweise abgemeldet.“ Die meisten Telefonanschlüsse funktionieren dank einer technischen Zwischenlösung wieder. Der Normalbetrieb läuft, wenn am Mittwoch die zentrale Steuerungseinheit ausgetauscht ist.

Kerzenschein und Kopfrechnen

Auch im Veranstaltungsforum Fürstenfeld blieb der Strom weg. Auf dem Bauernmarkt fielen Lichter und Kassen aus. Doch man wusste sich zu helfen: Kerzen wurden aufgestellt und die Summen im Kopf ausgerechnet.

Die Messe Animuc für die Fans japanischer Comics und Populärkultur in Fürstenfeld war stundenweise ohne Strom. Der Scanner am Eintritt funktionierte, aber in der Tenne fiel das Licht aus. Händler und Käufer versuchten sich mit der Taschenlampen-App der Smartphones zu behelfen, wie in einem Veranstaltungsbericht steht.

Dank der Umsicht des stellvertretenden Technischen Leiters und des diensthabenden Technikers des Hauses habe schnell gehandelt werden können, berichtete eine Fürstenfeld-Sprecherin. Die Animuc habe quasi störungsfrei weiterlaufen können und habe auch Dank der entspannten Atmosphäre unter den Besuchern nicht unterbrochen werden müssen. Workshops seien teilweise ins Freie verlegt worden, und bei Veranstaltungen im Stadtsaal wurden mit Notstrom und teils Akku-Lautsprechern selbst Karaoke-Darbietungen weiter aufgeführt, so die Sprecherin. Auch von den Veranstaltern hätten die Techniker großes Lob erhalten. „Die Zusammenarbeit in diesem Ausnahmezustand funktionierte ausnehmend gut.“

Techniker im Rathaus

In der Fürstenfeldbrucker Stadtverwaltung war der Ausfall vergleichsweise kurz. „Das Rathaus war keine 20 Minuten ohne Strom“, berichtet Stadt-Sprecherin Tina Rodermund-Vogl. Am Nachmittag machten Schwankungen im Netz Probleme. Zeitweise kamen keine E-Mails an. Die Kollegen der EDV waren das gesamte Wochenende über im Rathaus, um bei etwaigen Schwierigkeiten eingreifen zu können. Dem Volksfest bereitete der Stromausfall dagegen keine Probleme. Als Festzelt und Schausteller um öffneten, funktionierte dort das Netz wieder. Viele Privatleute hatten weniger Glück. In den Sozialen Netzwerken berichteten viele über Probleme mit Routern und Computern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.