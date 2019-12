Mehr Geld für die Mitarbeiter der Kreisklinik

Die Mitarbeiter der Kreisklinik bekommen im neuen Jahr mehr Geld: Der Kreistag hat die Bewilligung einer Ballungsraumzulage beschlossen.

Fürstenfeldbruck - „Ich kann nicht versprechen, dass das Geld am 1. Januar fließt. Aber es soll rückwirkend bezahlt werden“, sagte Landrat Thomas Karmasin am Donnerstag im Kreistag. Zuvor hatte Kathrin Sonnenholzner (SPD) darauf gedrängt, dass die Zulage wirklich ab dem Jahr 2020 ausbezahlt wird und nicht erst ein Jahr später, womit sie auf offene Ohren stieß. Problem: Um die Zulage bezahlen zu können, sind zwei Millionen Euro im Jahr nötig. Diese kann die Kreisklinik selbst aber nicht erwirtschaften.

Also ist der Landkreis aufgerufen, in die Bresche zu springen, wofür es aber rechtliche Hürden gibt, die noch zu überwinden sind. Wie in der Sitzung des Kreistags deutlich wurde, sind die Verantwortlichen überzeugt davon, dass das gelingen wird. „Angesichts der dramatisch steigenden Kosten für Wohnen im Landkreis ist die Ballungsraumzulage gerade für die unteren Einkommensgruppen dringend nötig“, hatte Kathrin Sonnenholzner in ihrem Antrag geschrieben. „Dem politischen Willen muss jetzt das Geld folgen.“ Landrat Thomas Karmasin sagte das zu. „Die Leute brauchen das schlichtweg.“

Gleichzeitig soll eine Resolution auf den Weg gebracht werden, um das Problem auf anderem Wege zu lösen - Ziel ist es, dass die Zulagen für Klinik-Mitarbeiter in Hochpreisregionen aus Mitteln der Krankenkassen bezahlt werden. (st)