Rätsel um Skulpturen-Wildwuchs am Klosterstüberl

Von: Lisa Fischer, Ingrid Zeilinger

Die beiden Kunstwerke stehen ohne Erlaubnis vor dem Klosterstüberl-Biergarten. Die Wirtin hat die Aktion mit Künstlern vom Haus 10 initiiert. Weitere Objekte stehen in ihrem Biergarten. © peter weber

Auf dem Gelände von Kloster Fürstenfeld und im Umkreis haben viele Kunstwerke ihren Platz gefunden. Ein weiteres soll in den nächsten Wochen vor Museum und Kunsthaus folgen. Doch fast unbemerkt sind weitere Skulpturen dazu gekommen – ungewollt. Dieser Wildwuchs missfällt einigen Stadträten.

Fürstenfeldbruck – Speziell geht es um zwei Skulpturen, die auf der Wiese vor dem Biergarten des Klosterstüberl stehen. Diesen Wildwuchs prangerte Klaus Wollenberg (FDP) im Kultur- und Werkausschuss an. Er sprach gar von Vermüllung – was die übrigen Ausschussmitglieder aber als überzogen bezeichneten. Schließlich habe jemand die Werke geschaffen – Qualität hin oder her.

Keine Erlaubnis der Stadt

Fakt ist: Die Skulpturen stehen dort ohne städtische Erlaubnis, ohne Klärung der Sicherheit und ohne Hinweis auf ihre Erschaffer. Wer das initiiert hat, gab den Stadträten Rätsel auf. Ulrike Quinten (BBV) vermutete, die Wirtin des Klosterstüberls hätte Kontakt zu Künstlern vom Haus 10 oder der Alten Schmiede aufgenommen. Denn im Biergarten stehen ebenfalls Skulpturen – was kein Problem ist, da es sich um eine gepachtete Fläche handelt.

Einfach Kunst in den öffentlichen Raum zu platzieren ist nicht der richtige Weg, da waren sich die Ausschussmitglieder einig. „Wenn man etwas aufstellt, sollte man die Stadt fragen“, sagte Vize-Bürgermeister Christian Stangl. Auch Fürstenfeld-Leiter Norbert Leinweber missfiel es, dass einfach Kunstwerke auf dem Areal herumstehen. „Quantität ist nicht so gut wie Qualität.“

Klosterstüberl-Wirtin Birgit Bartels-Peter erzählt, dass die Skulpturen tatsächlich als gemeinsames Ansinnen von Künstlern und Wirten aufgestellt wurden – vier im Biergarten und zwei außerhalb. Sie stammen von Brucker Künstlern aus dem benachbarten Haus 10. „Die grundlegende Idee war, dass man die Einrichtungen auf dem Klostergelände mehr und mehr verbindet“, sagt Birgit Bartels-Peter. „Der Klosterladen, der Reitstall, die Neue Bühne, alle sind Teil des Klosters.“ Und durch das Aufstellen der Skulpturen sollen die verschiedenen Gebäude optisch verbunden werden. Es wurde sogar ein Flyer entworfen, in dem die Kunstwerke und Worte der Künstler abgebildet sind. „Kunst und Küche – Magentratzerl trifft Augenschmaus“ lautet der Titel.

Gespräch geplant

„Die beiden Figuren außerhalb des Biergartens stören eigentlich dort nicht“, sagt die Klosterstüberl-Wirtin weiter. Sie überlege trotzdem, die Skulpturen nun umgehend reinzuholen. „Es ist schade, dass man nicht zuerst auf uns zugegangen ist und das Gespräch gesucht hat“, fügt Birgit Bartels-Peter geknickt hinzu.

Dieses Gespräch soll nun folgen. Birgitta Klemenz, Dritte Bürgermeisterin und eine der zwei Kulturreferentinnen, will sich der Sache annehmen. „Es ist ein sensibler Bereich“, sagte Klemenz. Denn dieser Eingang sei der am wenigsten schöne Eingangsbereich aufs Klosterareal. „Es ist nicht unbedingt eine schöne Ecke, da sollten wir schon aufpassen.“ Im nächsten Kulturausschuss im November will sie Bericht erstatten.

