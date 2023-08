Fürstenfeld-Miete: Günstiger Tarif nur noch für Brucker Vereine

Von: Ingrid Zeilinger

Der Stadtsaal wird auch für Abiturfeiern, hier vom Viscardi-Gymnasium, genutzt. © PETER WEBER

Zum neuen Jahr erhöht das Veranstaltungsforum seine Mieten. Vom günstigeren Tarif profitieren künftig nur noch Vereine aus dem Stadtgebiet.

Fürstenfeldbruck – Im Schnitt passt das Veranstaltungsforum seine Entgeltordnung alle drei Jahre an. Da es aufgrund der Corona-Pandemie eine längere Pause gab – und auch die Energiepreise stark gestiegen sind, wollte Fürstenfeld-Chef Norbert Leinweber statt wie gewohnt zehn Prozent um 15 Prozent erhöhen. Doch das ging der Kultur- und Werkausschuss nicht mit.

Was die Auslastung angeht, ist Fürstenfeld gerade im gewerblichen Bereich – und der gleicht das Minus im kulturellen Bereich weitestgehend aus – wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Bleibt das Energieproblem: Leinweber schätzt, dass die Kosten für Strom und Wärme derzeit rund 30 000 Euro über dem Wirtschaftsplan liegen. Das Forum berechnet gewerblichen Nutzern eine Energiepauschale.

Die höheren Kosten sollen in der Entgeltordnung berücksichtigt werden. Leinweber schlug 15 Prozent Steigerung vor – doch das genehmigte der Ausschuss nur für den allgemeinen Tarif. Der Tarif A für Vereine wird um zehn Prozent angehoben. „Mit dieser Variante kann das Veranstaltungsforum gut leben“, sagt Leinweber. Denn bei den Buchungen macht der Tarif A nur rund ein Fünftel aus.

Wichtig ist für den Fürstenfeldchef: Die großen Vereine und Organisationen buchen weiterhin Stadtsaal, Kleinen Saal und Co.. „Wenn keine Vereine mehr hier wären, müsste sich die Stadt Gedanken machen.“ So setzte sich auch sein Vorschlag durch, den günstigeren Tarif auf Institutionen und Klubs aus der Kreisstadt zu begrenzen. „Wir legen den Fokus klar auf das Stadtgebiet“, erläutert Leinweber. Ein Beispiel: Die Messe Interior, die die Schreinerinnung und Kreishandwerkerschaft mit Sitz in Bruck organisiert, profitiert von den günstigeren Konditionen, während eine Handwerkermesse aus München den Normalpreis bezahlen müsste. Rechnet man das auf den Stadtsaal ohne Empore, wären ab Januar im Tarif A 660 Euro (jetzt 600) fällig, im Tarif B 1585 Euro (statt 1375).

Viele Nutzer aus dem Landkreis, die nun nicht mehr von den günstigeren Konditionen profitieren, gibt es laut Leinweber nicht. Es handle sich hauptsächlich um Abschlussfeiern von Schulen: Neben dreien aus Bruck haben in den vergangenen Jahren vier aus dem Landkreis in Fürstenfeld ihre Zeugnisse verliehen, drei weitere kamen aus München und zahlten ohnehin bereits mehr.

Leinweber hofft, dass der Kompromissvorschlag, den Vize-Bürgermeister Christian Stangl im Ausschuss eingebracht hatte, auch im Stadtrat Zustimmung findet. Denn den Vereinstarif gar nicht anzuheben, sieht er als falsches Signal. Die Vereine könnten die Kosten ja auch auf Eintrittsgelder umlegen.

