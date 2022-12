Fürstenfeld rüstet auf LED-Lampen um - Toilettensanierung muss warten

Von: Lisa Fischer

Eindruck von einer Kulturnacht in Fürstenfeld.

Dass das Team des Veranstaltungsforums Fürstenfeld hinsichtlich des Themas Klimaschutz das Projekt „PV-Anlagen auf dem Dach“ voranbringt, ist das eine. Nun sollen auch die Halogenlampen im Inneren des Gebäudes durch LED-Lampen ersetzt werden.

Fürstenfeldbruck – Die Diskussion im Kulturausschuss darüber musste jedoch vorerst andere Pläne aus dem Weg räumen: die Sanierung der Toiletten.

Grob zusammengefasst stand eine Frage nach einer halbstündigen Debatte im Raum: Toiletten oder Lampen? Der Raum, in der die jüngste Sitzung des Kulturausschusses stattfand, war ausgerechnet der Kleine Stadtsaal im Veranstaltungsforum. Damit saßen die Ausschuss-Mitglieder sozusagen nah dran, an der von Fürstenfeld-Chef Norbert Leinweber vorgestellten Problematik.

Sanitäranlagen sind verschlissen

Die Sanitäranlagen im Erdgeschoss würden nicht mehr dem Standard des Veranstaltungsforums entsprechen. „Die Sanitäranlagen sind verschlissen und entsprechen nicht unseren Qualitätsansprüchen“, sagte Leinweber. Sie müssten dringend saniert werden. Das Geld dafür hatte der Eigenbetrieb bereits Mitte des Jahres einbehalten. Von 515 000 Euro nicht-verwendeter Finanzmittel aus 2021 hatte das Veranstaltungsforum 300 000 Euro an die Stadt zurückgeführt.

Die restlichen 215 000 Euro hatte man – nach Zustimmung des Stadtrats – einbehalten. Das Geld könnte man nun für die Sanierung verwenden, sagte Norbert Leinweber.

7000 Euro für fünf Seifenspender

Allerdings fanden die Mitglieder des Kulturausschusses einige Stolperstellen in der Ausführung des Fürstenfeld-Chefs. Georg Jakobs wunderte sich über die 70 Waschbecken, die installiert werden sollen. Und Theresa Hannig (Grüne) bemerkte, dass 7000 Euro für fünf Seifenspender ziemlich viel Geld seien. Leinweber entgegnete, dass es sich wohl um ein paar fehlerhafte Angaben handeln müsste.

Generell sagte Theresa Hannig zu der Sanierung der Toilettenräume, dass das „gerade in der finanziellen Situation nicht die Priorität eins sein“ sollte. Fraktionskollege Christian Stangl stimmte dem zu und schlug vor, das Geld für eine Umrüstung der Halogen-Lampen auf LED-Technik zu verwenden. „Ich glaube, dass man die Sanierung noch ein Jahr schieben kann“, sagte Stangl.

Weitere Wortmeldungen aus dem Gremium bekräftigten den Vorschlag, vor allem, da man sich nicht an die von Leinweber beschriebene Situation erinnern könne. CSU-Stadtrat Georg Jakobs nutzte sogar die Nähe zum Thema und sah sich kurzerhand die Toilettenräume an. „Die sind in Ordnung“, sagte Jakobs, als er in den Sitzungssaal zurückkehrte.

Zwar habe er die falschen Räume besichtigt, sagte Leinweber. Dennoch nahm der Fürstenfeld-Chef Abstand von seinem Vorhaben. „Ich wusste nicht, dass die Finanzsituation so schlecht ist“, sagte er. Er stimmte zu, die Pläne für ein Jahr aufzuschieben. Die Umrüstung der Halogen-Lampen auf LED-Leuchten beläuft sich laut abschließendem Beschluss auf rund 168 000 Euro.

